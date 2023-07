Passageiro se enfurece ao ouvir conversa de uma mulher durante o voo: ‘Estava gritando’

Um homem ficou completamente revoltado depois de ouvir, sem querer, todas as fofocas de uma passageira que estava no mesmo voo que ele. Segundo relato, feito no Reddit, mesmo com tampões de ouvido foi possível ouvir com clareza toda a conversa da passageira, sentada duas fileiras atrás dele.

Sem se identificar, o homem conta que não conseguiu ficar quieto diante das atitudes da mulher que incomodaram não somente a ele, mas também outras pessoas que estavam no mesmo voo.

“Ela ficou falando extremamente alto durante toda a viagem, mesmo com tampões de ouvido eu consegui escutar com clareza toda a fofoca”, revela.

Incomodado, ele percebeu que outra passageira, sentada do outro lado do corretor, parecia irritada com a situação e perguntou se poderia ajudá-la de alguma forma.

Ele tentou falar com a mulher

Segundo a outra passageira, o motivo de sua preocupação era saber que o casal em questão também estaria em seu próximo voo. Sabendo disso, o rapaz decidiu interferir e tentar fazer o possível para garantir uma viagem tranquila aos outros passageiros.

“Eu fui até o casal e perguntei se eles estavam voando para a Flórida, ao que eles concordaram. Então eu sugeri que eles tentassem falar um pouco mais baixo durante o voo porque mesmo com os tampões de ouvido eu consegui ouvir todos os gritos dela”.

“O namorado a mulher me chamou de idiota e ela disse que nem estava falando algo. Eu fiquei sem saída, mostrei os tampões de ouvido e disse: ‘Estava com protetores auriculares, sentado duas fileiras à frente e ouvi tudo sobre o casamento de Frank, sua manicure, a alimentação de seus cachorros, o valor da conta de seu celular e os programas de TV que sua mãe assiste”, revela.

Leia também: Noiva é aconselhada a retirar o convite de uma amiga para seu casamento

Para os usuários do Reddit, ele fez o possível para garantir que outras pessoas não fossem incomodadas no próximo voo.

“Que bom que você os avisou!”, comentou uma pessoa ao que outra completou: “Se você podia ouvi-los daquela distância, então eles definitivamente estavam gritando”.

“Eu te agradeço por isso! Eu já passei por algo parecido e precisei virar no meio do voo e pedir a pessoa para parar. Na mesma hora todos ao redor agradeceram”, finalizou uma terceira.