Mulher muda de ideia após câmera escondida revelar segredo de cachorro socorrido por ela

Ao sair da casa de uma amiga, Belle Bermúdez se deparou com uma mulher na rua que a levou até um cãozinho, mais tarde nomeado de Swiftie, escondido em alguns arbustos, com o intuito de descobrir se era familiar. Após olhar o animal, ela percebeu que o filhote necessitava de auxílio. Relato extraído do portal The Dodo.

“Seu pelo era muito longo e emaranhado e cobria totalmente os olhos”, contou Bermúdez ao The Dodo. “Minha vizinha me deu uma coleira sobressalente, que usei para pegar Swiftie e tirá-la da colina onde ela subiu quando tentei abordá-la pela primeira vez. Ela estava com muito medo e não se movia, comia ou bebia água enquanto alguém estava perto dela.”

Mulher muda de ideia após câmera escondida revelar segredo de cachorro que ela socorreu (Reprodução/Belle Bermúdez)

Ao procurar por um microchip na cachorrinha, a fim de identificá-la, nada foi encontrado. Sendo assim, a levou para casa e recebeu ajuda de um amigo com o banho e a tosa do pet. Após os cuidados iniciais, descobriram que o animal escondia um segredo: estava grávida.

Mulher muda de ideia após câmera escondida revelar segredo de cachorro que ela socorreu (Reprodução/Belle Bermúdez)

Tomada de decisão e flagra em câmera

Até então, Bermúdez e seu marido não sabia ao certo como agir em relação ao animal. Mas ao descobrir sua gravidez, decidiram levá-la a uma instituição de cuidado de animais.

“Dessa forma, eu poderia ter certeza de que ela e seus filhotes seriam bem cuidados”, disse Bermúdez. “Planejei levá-la lá assim que abrissem, às 10h da manhã seguinte.”

Quando a manhã chegou, Swiftie agia de modo estranho em frente às câmeras que o casal montou para observá-la. Ao prestarem mais atenção, descobriram que o animal já havia iniciado o parto ali mesmo.

Assista:

“No começo, entrei em pânico, mas de alguma forma o modo mãe assumiu o controle”, disse Bermúdez. “Peguei toalhas e liguei para a amiga que me ajudou a arrumá-la… Ela chegou lá antes que o terceiro e o quarto chegassem e me ajudou a limpá-los e a cuidar da mamãe.”

Leia mais:

Mamãe de sete

No final do parto, foram contabilizados sete filhotes que nasceram de Swiftie. Foram eles: Traffic Light, Lover, Augustine, Lavender, Haze, Cowboy e Saturn.

Embora o objetivo inicial tenha sido transferir os animais ao resgate, mudaram de ideia à medida em que Bermúdez e sua família foram se apegando aos bichinhos.

“Decidi originalmente mantê-los por dois ou três dias para que Swiftie pudesse se recuperar do trabalho de parto”, contou Bermúdez. “Aí os dois pequeninos começaram a perder peso, e comecei a suplementar com fórmula e Nutrical e decidi mantê-los por cinco a sete dias até que todos se estabilizassem. Então isso se transformou em 10 a 14 dias. Então decidimos que iríamos os acolher durante as oito semanas e encontraríamos lares para todos. Tanto [meu] marido quanto eu nos preocupamos em garantir que eles crescessem e prosperassem.”

Mulher muda de ideia após câmera escondida revelar segredo de cachorro que ela socorreu (Reprodução/Belle Bermúdez)

A princípio, levar o animalzinho para a casa seria apenas uma ajuda pontual, com o objetivo de levá-lo ao resgate. No entanto, os dias de Swiftie e seus filhotinhos se estenderam no lar de sua socorrista.