Mulher é criticada por não parabenizar a gravidez da cunhada, e o motivo é de partir o coração

Uma mulher está vivendo um momento extremamente delicado em sua família. Após uma perda gestacional traumatizante, ela está sendo cobrada para parabenizar a descoberta da gestação de sua cunhada.

Em um desabafo emocionante, feito no Reddit, a mulher conta que ela e o companheiro passaram um ano tentando engravidar e que, quando conseguiram, foram surpreendidos pela notícia devastadora de que o bebê não sobreviveria a gestação.

“Estávamos no meio da gravidez quando os médicos começaram a se preocupar com os exames e descobriram que nosso bebê não sobreviveria. A única saída era dar à luz meu bebê natimorto. Não tenho palavras para descrever a dor e tudo o que passamos”.

“Depois de duas semanas eu consegui começar a me recuperar fisicamente e meu emocional começou a se estabilizar. Eu tinha acabado de conseguir levantar da cama pela primeira vez quando meu irmão e sua esposa anunciaram a gravidez de seu segundo filho”.

Ela não conseguiu lidar bem com a situação

Segundo a mulher, a notícia foi dada por sua mãe pois o irmão não quis ser o único a contar a ela sobre a chegada de um novo sobrinho.

Ainda assim a notícia não veio em boa hora e causou uma série de desconfortos à mulher.

“Eu fiquei com o coração partido e depois furiosa. Não entendi o motivo deles não terem esperado os três meses como fizeram com a filha e terem simplesmente jogado isso em mim nesse momento. Eu senti que foi cruel anunciar a gravidez depois da morte do meu bebê”.

Ela então afirma que não esperava essa atitude do irmão principalmente pela proximidade entre os dois, o que a fez reagir de forma explosiva e criticá-lo fortemente por sua decisão.

“Eu disse que eles foram cruéis e que se fosse o contrário eu teria esperado para dar a notícia. Nunca os parabenizei e cortei nossas relações. Minha mãe agora está defendendo meu irmão e disse que a notícia iria doer da mesma forma independente do momento. Dói estar no meio disso tudo, mas não acho que errei”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, apesar de estar vivendo um momento difícil, ela exagerou em cortar relações com o irmão.

“Você não está errada por viver o luto e não parabenizar eles, mas está errada por mandar uma mensagem abusiva e cruel para seu irmão e a esposa”, comentou uma pessoa.

“Eu entendo sua situação, mas você poderia ter escrito sua mensagem de outra forma para seu irmão”, finalizou outra.