Mãe exige que filho a entregue todo seu salário e é isto que ele resolve fazer

Um jovem, de 21 anos de idade, contou em um fórum da internet que sua mãe acredita ser uma obrigação sua entregar todo seu salário. No entanto, acreditou ser um pedido injusto e explicou o ocorrido no Reddit, por meio do usuário u/mASSterJake.

“Tenho 21 anos, mas ainda não posso morar sozinho (sou de família muçulmana). Minha mãe acha que eu deveria dar meu salário (este é meu primeiro emprego) a ela por respeito e pelo fato de estar morando com ela. Mas acho que MEU salário deveria ficar comigo para que eu decida o que fazer com ele, não ela”, iniciou o desabafo.

“Eu adoraria ajudá-la financeiramente se ela precisar, geralmente nos damos bem, então essa situação é simplesmente estranha. Ela realmente acha que deveria ficar com ela e eu deveria pedir a ela toda vez para conseguir algum dinheiro se eu precisar. Parece uma besteira para mim, mas a reação dela quando eu disse que não gosto dessa ideia (ela está desapontada e não quer falar comigo) me faz pensar que estou fazendo algo errado, então eu seria um idiota nessa situação?”, finalizou.

Reação da web

Ao compartilhar o texto e sua justificativa, diversos internautas defenderam sua atitude na rede social.

“Eu não sou de uma família muçulmana, então leve isso com uma pitada de sal, conforme apropriado. Se ela está se oferecendo para guardar seu dinheiro para você, parece que ela quer controlar e manter uma visão de como você o gasta”, refletiu um internauta com comentário em evidência na plataforma.

“Se ela quer que seja basicamente o dinheiro dela, então você pode se oferecer para pagar uma certa quantia de aluguel, o que seria um arranjo muito mais normal e significa que você ganha algo trabalhando (que é o jeito que deveria ser). Eu gosto muito dos meus pais e ficaria extremamente desconfortável em entregar todo o meu salário a eles, independentemente das circunstâncias”, finalizou.

