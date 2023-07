Jovem é criticado por não usar o dinheiro de seu fundo estudantil para pagar o tratamento do irmão

Um jovem está vivendo momentos delicados ao lado de sua família. Enquanto seu irmão mais novo está passando por um sério problema de saúde, seu pai e madrasta o estão pressionando para abrir mão de suas economias para a faculdade.

Em um desabafo feito no Reddit, o jovem conta que seus pais se divorciaram quando ele tinha apenas 7 anos, depois que o pai admitiu ter uma amante.

“Minha mãe me pegou e fomos para um apartamento, e no mesmo dia meu pai colocou a amante na nossa casa porque ela estava grávida de meus irmãos gêmeos”, conta.

Enquanto a mãe conseguiu prosperar na carreira e sustentar a casa, o filho conta que o pai enfrentou problemas devido ao fato de ter dois filhos pequenos e a esposa que é dona de casa.

“Minha mãe conseguiu fazer um fundo estudantil para mim e juntou um bom valor para eu ir para a minha faculdade dos sonhos sem me preocupar com dívidas. Meu pai contribuiu pouco com esse fundo por ter que sustentar 4 pessoas com seu salário”.

“Estou pra me formar e minhas notas me garantiram uma boa chance de conseguir ir para a faculdade que eu quero, então estou animado com isso”.

O pai pediu o dinheiro do filho

Seguindo com o relato, o jovem revela que recentemente seu irmão, de 10 anos, foi diagnosticado com uma doença renal grave e que apesar de todos os tratamentos está precisando fazer diálise enquanto tenta outras alternativas para se preparar para um transplante.

“Meu pai está se afogando em dívidas médicas e minha mãe o liberou da obrigatoriedade de pagar a pensão alimentícia. Recentemente o especialista sugeriu um novo tratamento par meu irmão, mas ele não é coberto pelo plano de saúde e meu pai não consegue pedir um empréstimo”.

“Ele e a esposa me pediram todo o dinheiro do meu fundo estudantil para custear o tratamento e disseram que iriam devolver o valor, mas sei que não vão. Eu não quero dar o dinheiro a eles porque aí não vou poder ir para a faculdade que quero sem me endividar. De toda forma, não terei o apoio do meu pai”.

“O dinheiro também pertence à minha mãe e não posso simplesmente doá-lo, ainda mais quando sei que ela não aceitaria isso. Meu pai e esposa agora estão furiosos com a gente e me culpam pela situação, me sinto mal pelo meu irmão”, finaliza o jovem.

Para os usuários do Reddit, a partir do momento que o dinheiro foi majoritariamente depositado pela mãe, o pai não tem direito de exigir o empréstimo.

“O dinheiro não é seu, foi guardado por sua mãe para uma finalidade específica e você não está errado em se recusar já que não tem qualquer chance de reaver o valor”, comentou uma pessoa.

“Você tem um entendimento claro de toda essa situação. Eles nunca vão te pagar de voltar e você vai se ver preso em débitos estudantis pelos próximos 20 anos, no mínimo. Peça a sua mãe para recusar em seu nome e tire qualquer acesso do seu pai a conta em questão”, finalizou outra.