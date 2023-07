ChatGPT processado: entenda os motivos que levaram atriz a processar a Inteligência Artificial

A atriz e comediante Sarah Silverman decidiu entrar com um processo contra as empresas desenvolvedoras do ChatGPT e do Large Language Model Meta AI (LLaMA). Segundo ela, a Meta e a OpenAI, responsáveis pelo desenvolvimento das plataformas, violaram os direitos autorais ao utilizar trechos de seus livros para “treinar” a inteligência artificial.

Conforme informações do Tecmundo o processo foi aberto na corte de San Francisco, na Califórnia. Além de Sarah, outros dois escritores também fazem parte da ação, sendo eles Christopher Golden e Richard Kadrey.

Todos estão acusando as plataformas de inteligência artificial de utilizar trechos copiados integralmente de obras de sua autoria, caracterizando assim o plágio.

Segundo os advogados das partes, algumas evidências apontam a reprodução integral de trechos das obras, The Bedwetter, Sandman Slim e Ararat.

A obtenção das “cópias”, contendo parágrafos e textos completos dos livros, se deu depois de solicitar às duas plataformas um breve resumo sobre as obras em questão.

Fontes de consulta ilegais

Conforme os advogados dos escritores, as fontes consultadas pelas plataformas são ilegais provenientes de sites duvidosos que promovem o download ilegal de livros.

Os dados seriam retirados do Library Genesis, buscador de livros e artigos científicos; do Bibliotik, site para download de livros via torrent, e das ‘shadow libraries’ Z-Library e ThePile, que são conhecidas por disponibilizar, de forma ilegal e gratuita, conteúdos autorais para download.

Segundo os autores, em momento algum eles permitiram o uso de seus livros, que são protegidos por direitos autorais, como material para o treinamento das plataformas de inteligência artificial.

Além disso, eles também processam a Meta e a OpenAI por negligência, enriquecimento ilícito e concorrência desleal.

Até o presente momento, as empresas envolvidas não se pronunciaram sobre os processos instituídos pelos autores.

