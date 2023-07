Casada há 15 anos, ela nunca conheceu a família do marido

Uma história inusitada chocou os participantes de um fórum sobre assuntos familiares. Entre problemas de relacionamento com sogros e cunhados, uma mulher afirmou que seu grande segredo para evitar problemas deste tipo é não conhecer os sogros.

Conforme o relato, publicado de forma anônima no Mumsnet, a mulher conta que está casada há 15 anos e nunca chegou a ver pessoalmente ou conversar por vídeo chamada com seus sogros. Eles apenas sabem de sua existência.

“Eu nunca conheci ou apareci em uma chamada de vídeo com a família do meu marido. A única exceção foi uma vez que dei um ‘oi’ rápido em uma chamada antes de desaparecer rapidamente”, conta a mulher.

“Em outra ocasião eles chegaram a me ver tentando passar de fininho pelo fundo da chamada, eu estava de joelhos e parte de mim acabou passando na câmera”.

Uma questão de escolha

Seguindo com seu relato, a mulher conta que sua escolha de não ter contato direto com os sogros e cunhados até o momento não gerou qualquer tipo de problema para eles, exigindo apenas algumas “mentiras e desculpas” para os pais do homem.

Porém, recentemente, os irmãos dele insistiram em conhecer a cunhada e as desculpas deixaram de funcionar.

“Eu odeio aparecer em fotos e vídeos e até agora recusei todas as tentativas deles de me fazerem aparecer. Eu não tenho ideia do que falar e sinto que o fato de ter ficado tanto tempo sem falar com eles faz tudo parecer ainda mais estranho”, conta.

Apesar de entender os sentimentos da esposa, o marido acha que seria importante ela finalmente entrar em contato com seus familiares, mas ela teme o encontro e continua se esquivando, o que o fez afirmar que o comportamento da mulher é irracional.

Assim como ele, os outros usuários da plataforma acreditam que ela está agindo de forma irracional.

“Sim, você está agindo de forma muito estranha”, comentou uma pessoa.

“15 anos de casamento e você nunca nem falou com eles? Acho estranho de mais. Se apresentar para a família do marido é algo natural e esperado”, comentou outra.