Recursos desumanos: trabalhador deixa recado em lousa de empresa e recebe ameaça pela atitude

Ninguém está isento de acabar trabalhando mais do que deve e passar por um acúmulo de horas extras. No entanto, é de direito que esses funcionários sejam recompensados com pagamentos ou folgas.

Pensando em fazer valer seu direito, um funcionário decidiu deixar um recadinho na lousa de uma das salas de reuniões do seu trabalho.

De acordo com o portal 20 minutos, a atitude causou confusão, mas ao ser exposta na Internet, muitos acharam a resposta da empresa equivocada.

“Quando pagam as horas extras?”, foi o recado deixado.

Posteriormente, um dos trabalhadores, que parece ser de Recursos Humanos, garantiu que “fazer isto é rude e até ilegal”.

“Muitos não entendem que estamos numa empresa séria. Aqui não é um sindicato rebelde para ficar querendo ganhar dinheiro por tudo”, completou o funcionário.

Para terminar, ele ameaça dizendo que haverá “sanções”, se referindo a algum tipo de penalização ou medidas disciplinarias que serão aplicadas aos trabalhadores.

O tweet original conta já com mais de dois milhões de visualizações e está próximo as 45 mil curtidas.

Entre os comentários mais destacados estão aqueles que não acreditam que “consideram pedir o pagamento das horas extras algo ilegal e destacam a importância dos sindicatos.

“Empresas exploradoras quando um trabalhador reivindica seus direitos”, escreve um seguidor.

“E desde quando é ilegal pedir o que, por lei, uma empresa é obrigada a te dar? Ilegal é abusar do tempo de seus funcionários sem reconhecer o que é justo”, protestou outro.

Tentando rir da situação, algumas pessoas do Twitter também brincaram que o setor da empresa deveria se chamar “Recursos desumanos” e alertaram que essa era uma boa hora para fundar um sindicato na empresa.

