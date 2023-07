Professora foi demitida após publicar fotos sensuais no Instagram

Uma professora de Barranquilla, na Colômbia, foi demitida de seu cargo da escola que trabalhava depois que os administradores viram suas fotos sensuais no Instagram.

De acordo com o portal de notícias Clarín, Yeimmy Ilias Isaza, acumulou mais de 393.000 seguidores nas redes sociais com o conteúdo que apostava.

“Não se trata apenas de acreditar em você, mas de trabalhar em você”, escreveu ela em uma foto que causou problemas no antigo trabalho. Na imagem, ela estava com biquíni dourado metálico e um top de renda.

Em várias imagens, Isaza posa com vestidos justos, biquínis e lingerie de seda, o que acabou sendo demais para seus chefes.

Na verdade, os administradores disseram que a imagem online de Isaza era não coincidiam com as políticas do local de trabalho e que a única saída era a demissão.

“Acho que a inveja é um dos maiores males do nosso tempo”, disse um dos seus seguidores ao saber do ocorrido.

Desde que foi demitida, Isaza está “bem” e já conseguiu um novo emprego em uma escola onde aceitam sua presença nas redes sociais.

Isaza não é a primeira professora que foi prejudicada no trabalho por conta da exposição do seu corpo nas redes sociais.

Roxsana Diaz, uma professora de arte do ensino fundamental de Nova Jersey, foi criticada pelos pais por exibir sua figura de ampulheta em roupas justas tanto nas aulas quanto nas reuniões e na Internet.

A professora defendeu seu trabalho pedagógico apesar das críticas que recebeu de alguns membros da comunidade escolar, que pediram sua demissão.

“Sei que sempre pareço zangada ou extremamente séria quando estou na sala de aula. Não é nenhum dos dois. Estou focada! Conheço apenas alguns trabalhos que são tão importantes quanto moldar a próxima geração de mentes. Sempre me surpreende o quanto essas crianças estão aprendendo. Eles estão realmente absorvendo tudo o que damos a eles nessas escolas. Não apenas temos que ser imensamente eficientes, mas temos que ser excessivamente amorosos e atenciosos. Algumas crianças usam a escola como santuário, nosso trabalho é muito mais do que apenas ensinar fatos!”, expressou.

Na época, ela foi chamada em programas de TV para dar entrevistas sobre o ocorrido na escola em que trabalhou.

VEJA TAMBÉM:

Recursos desumanos: trabalhador deixa recado em lousa de empresa e recebe ameaça pela atitude