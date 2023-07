Noiva exige que amiga seja uma garçonete em seu casamento e oferece o convite como pagamento

Uma mulher ficou completamente indignada depois que uma de suas melhores amigas revelou a ela um estranho convite. Segundo relato, publicado no Reddit, a mulher poderia ser convidada para um casamento desde que concordasse em servir os convidados da festa!

Conforme o The Mirror, a convidada ficou tão impressionada com a situação que pediu para a melhor amiga ajudá-la a elaborar o pedido da noiva. Para isso, a amiga dela contou a história no Reddit onde pediu a opinião de outras pessoas.

Ela explica que o casal em questão estava tendo um casamento econômico, mas ainda assim queriam ofertar uma refeição sofisticada servida por garçons.

“Eles contrataram um salão da prefeitura para um ‘brunch’ logo após o casamento, e foram convidados apenas os familiares e amigos próximos”.

“Depois disso, ‘convidaram’ os amigos mais distantes afirmando que estavam dando a eles o privilégio de comparecer ao casamento caso aceitassem servir os convidados durante o ‘brunch”.

Ela não acreditou

Os ‘convidados’ foram pegos de surpresa com o pedido dos noivos e, no caso da mulher, não acreditaram no que estavam lendo em seus convites.

“Foi algo como ‘você gostaria de ter o privilégio de nos servir em nosso casamento?’, como se as pessoas que receberam esse convite fossem capazes de ver tudo como uma ‘grande honra’”.

“Uma das convidadas era amiga minha e se surpreendeu por achar que era próxima da família por os conhecer há anos e ter um bom relacionamento com eles”.

“Todos na festa a trataram como uma garçonete profissional e nem mesmo a agradeceram pelo apoio, embora os conhecesse há anos. Depois de algumas semanas eles receberam uma caixa de chocolates baratos e um cartão de agradecimento, o chocolate ainda por cima estava vencido”, finaliza a mulher.