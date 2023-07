Noiva é aconselhada a retirar o convite de uma amiga para seu casamento

Uma noiva foi fortemente aconselhada a retirar o convite de casamento de uma das suas amigas. Segundo ela, após ver uma foto do vestido que a mulher pretende usar em seu casamento, ela passou a sentir “uma energia ruim”.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva, que não se identificou, conta que ainda não chegou a comprar seu vestido para o grande dia, mas que, diferente dela, uma amiga sua fez questão de comprar uma peça um tanto quanto polêmica.

A escolha da convidada foi um vestido de seda branco, “perigosamente” parecido com um vestido de noiva minimalista.

“Ela é uma pessoa tradicional e conhece todas as regras de etiqueta quando se trata de um casamento. A cor é tão próxima do branco e me deixou tão desconfortável. Não disse nada desde que ela comprou, mas não consigo entender o motivo dela fazer isso”.

Ela está com uma sensação estranha

Seguindo seu relato, a noiva conta que ainda vem sentindo uma energia estranha por parte da amiga, principalmente depois do vestido e de descobrir que ela ainda tem contato com a ex-namorada do noivo.

“Ouvi dizer que ela ainda é amiga da ex do meu noivo e não dei muita importância para isso. Ela sempre foi legal comigo, então nunca me preocupei, mas venho sentindo alguma energia ruim emanando dela”.

Para os usuários do Reddit, ela deve se manter firme nessa decisão e até mesmo tirar o convite da amiga.

“Se ela for se casar com você, o vestido é perfeito”, comentou uma pessoa.

“É um vestido branco e ela não pode usar isso no seu casamento. Eu diria a ela que me senti desconfortável de apontar a inadequação do vestido antes, mas que não estou confortável com a escolha”, comentou outra.

“Vestido inadequado! É muito branco. Parece que ela não é sua amiga de verdade e tem motivos questionáveis para se aproximar de vocês”, finalizou uma terceira.