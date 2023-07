Cachorro salva a vida do dono em resgate impressionante: ‘Fez a diferença’

Uma cachorrinha treinada para acompanhar pacientes com surdez, mostrou que está verdadeiramente conectada ao tutor e salvou a vida do homem em um resgate digno de uma história de cinema.

Conforme o The Mirror, a cachorrinha Viv alertou um dos vizinhos de seu tutor após ele colapsar durante um passeio.

Viv, que é um cão treinado para acompanhar pessoas com deficiência auditiva, está na companhia de seu tutor, Stephen Dack. Desde 2022. Apesar de seu treinamento como cão de companhia, a cachorrinha nunca teve treinamentos de resgate.

Quem contou a história de Stephen foi sua vizinha, Ellie, que foi uma das responsáveis por auxiliar no resgate do homem.

“Eu estava chegando do trabalho quando vi Viv correndo sozinha. Ela veio latindo e quando eu a segui, ela me levou até Stephen, que estava caído na calçada”.

“Não consegui movê-lo, então pedi ajuda a outro vizinho e ela ficou o tempo todo aos pés dele. Chamamos uma ambulância e graças as informações em sua coleira avisei sua esposa”.

‘Cão ouvinte’

Segundo Stephen, que felizmente sobreviveu para contar a história, Viv foi adotada por ele por meio de uma organização voltada para o treinamento de cães ouvintes.

“O papel dela não é obter ajuda se eu desmaiar, ela poderia ter corrido para casa ou fugido, mas ficou ao meu lado. Ela me deixou orgulhoso”.

“Eu tive perda gradativa da audição desde os 18 anos, e aos 57 ficou extremamente ruim. Fiquei triste em ter que parar de trabalhar por não ouvir os outros, depois fui me fechando em casa e deixei de sair”.

A ideia de buscar o suporte de um cão foi após um incidente em que ele não ouviu o sinal do alarme de incêndio do apartamento em um momento de emergência real.

“Ela me deu minha autonomia de volta. Eu sei que posso contar com ela para dizer se tem alguém na porta ou se algum alarme disparar. Ela também me faz sair de casa e passear com ela”, finaliza.