Vídeo que mostra mãe presenteando filho com dança sensual aos 18 anos se torna viral

Mais um vídeo de festas de aniversário se tornou viral no TikTok recentemente e dessa vez um presente nada convencional foi o que roubou a cena, levantando uma polêmica.

De acordo com o portal de notícias La Cuarta, as imagens que contaram com milhares de visualizações e diversos comentários mostram, o momento em que um adolescente completa 18 anos e sopra as velas México.

Quem decidiu preparar a surpresa foi a mãe do jovem e, para realizar um de seus “desejos”, a mulher decidiu contratar uma dançarina que fez um baile erótico para o aniversariante. No vídeo, mencionaram que a mulher era uma amiga dela pela qual o filho sempre teve uma queda.

“Feliz aniversário meu amor, o que você sempre quis “, anunciou a mulher, enquanto cobria os olhos do filho.

Nas redes sociais, alguns seguidores brincaram com a situação e disseram que gostariam de estar no lugar do garoto, enquanto outros criticaram a mãe e não acharam a situação nada apropriada.

Veja as imagens da festa de aniversário a seguir:

E essa não foi a única mãe criticada no TikTok

Durante as comemorações do “Dia das Mães” em 2023, outra mãe foi criticada depois de dançar sensualmente em uma gincana da escola do vídeo.

Ela mesma publicou as imagens em que aparece dançando até o chão em uma disputa com outras mães e recebeu comentários de apoio, mas também muita gente dizendo que esse não era o lugar para se comportar dessa forma.

Relembre as imagens: