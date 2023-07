Sequência impressiona ao flagrar onça capturando presa gigante no Pantanal em ataque brutal

Uma nova sequência impressiona ao flagrar uma onça capturando uma presa gigante no Pantanal em um ataque brutal.

O momento foi compartilhado no Instagram pelo canal especializado @henriqueolsen.

Na sequência , é possível ver o animal capturando o jacaré em um rio.

“Hora da caça! Estas fotos foram tiradas no Pantanal por @henriqueolsen enquanto uma onça chamada Ãgue mantinha e matava sua presa, um crocodilo jacaré, debaixo d’água antes de trazê-lo de volta à superfície, mostrando toda a habilidade das onças como nadadoras e caçadoras. Observe que o jacaré era quase duas vezes maior que Ãgue. As onças estão no topo da cadeia alimentar e são responsáveis pelo equilíbrio do ecossistema. Sua conservação é crucial para o ambiente natural”, escreveu.

A postagem se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Confira registro impressionante abaixo:

Vídeo impressiona ao flagrar ataque frustado de onça em rio no Pantanal

Em outro registro impressionante, um novo vídeo impacta ao flagrar um ataque frustado de um onça em rio.

Compartilhado no Instagram pelo mesmo especialista, o registro viralizou rapidamente entre os usuários.

No registro, é possível ver o animal tentando atacar a presa, no entao, sem resultado. Já são mais de 5 milhões de reproduções na rede social.

“Onça-pintada correndo na praia.☀️🐆#yourshotphotographer #natgeowild #natgeo #jaguar #bigcatsofinstagram #attack #animalattack #earthcaptura”, comentou.

O registro também foi captado no Pantanal recentemente. Confira vídeo:

Com informações do Instagram

