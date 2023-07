Mulher é criticada por se recusar a comer carne durante jantar na casa do namorado

Uma jovem está passando por momentos complicados envolvendo a família de seu companheiro. Segundo ela, é um direito de cada pessoa escolher se vai, ou não, consumir determinado tipo de alimento.

Após contar sua história no Reddit, a jovem teve o relato compartilhado pelo The Mirror.

“Eu me tornei vegetariana há 5 meses e meu namorado, que está ao meu lado há 3 anos, vem me apoiando a todo instante. Ele também passou a apreciar a culinária vegana e sempre que visitamos seus pais, sua mãe se importa em preparar algo vegetariano para mim. Sempre fui grata a ela por isso e apreciei seu cuidado e respeito com minha escolha”.

“Eu nunca comentei sobre a comida deles ou iniciei qualquer debate sobre isso, porque sei que não é a hora para fazer uma coisa desse tipo. Também percebi que eles não têm interesse em saber sobre o assunto, então apenas sigo na minha”.

As coisas saíram do controle

Segundo a mulher, a situação ficou complicada quando, durante o jantar de aniversário do homem, ele colocou na mesa um prato de bacon acompanhado por outro de bacon vegano.

“O padrasto dele perguntou quem precisava desse absurdo e começou a criticar o bacon vegano com um tom de voz grosseiro e alto. Eu não pensei duas vezes e disse a ele que era uma alternativa para quem gosta do sabor do bacon, mas não quer comer partes do corpo de um ser vivo”.

“Agora ele está furioso e reclamando disso. Depois, quando pedi para meu cunhado me passar a salada de ovo, ele disse que me recuso a ‘comer partes de corpo’, mas vou ‘comer filhotes de animais mortos’. A mãe do meu companheiro se enfiou no meio e disse que cada um deveria seguir com suas escolhas”.

Após o término do jantar, os pais do namorado e ele tiveram uma conversa e o jovem pediu a ela que se desculpasse com seu padrasto, algo que ela não acha certo fazer, mas fez para manter a paz.

Para os usuários do Reddit, ela não deveria ter pedido desculpas.

“Eu como carne, metade da minha família trabalha com açougue e geralmente não gosto de veganos, mas seu sogro causou a confusão. Seus comentários foram rudes com você, ainda mais pelo tempo que estão juntos”, comentou uma pessoa.

“É exatamente o que é, pessoas querem comer mas negam o que são. Assumam as escolhas ou se tornem veganos”, finalizou outra pessoa.