Mãe comemora após filha ser expulsa de um casamento por causa de seu vestido

Uma mãe está recebendo diversos elogios depois de comemorar o fato de sua filha ter sido expulsa de um casamento por estar com uma roupa considerada “inadequada”. Conforme seu relato, a jovem, de 18 anos, insistiu em usar um vestido sem alças mesmo sendo avisada de que deveria “se cobrir”.

Segundo o relato, publicado no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a mãe acreditou que a situação seria um momento excelente para ensinar uma lição à filha.

“Antes de ela completar 18 anos, nós tínhamos uma regra de que eu poderia pedir a ela para trocar de roupa caso achasse que estava inapropriada, mas isso raramente acontecia. Agora, que ela fez 18 anos, isso não se aplica mais”.

“Recentemente fomos convidadas para o casamento de uma grande amiga minha, e minha filha é amiga da filha dela. Eles são religiosos e minha filha sabe bem disso, então não foi uma surpresa quando o convite veio pedindo que o traje fosse modesto, sem decote e na altura dos joelhos”.

A filha não se importou

Apenas algumas semanas antes do casamento, a jovem mostrou para mãe o vestido escolhido para a celebração: um modelo sem alças.

“Achei que ela mudaria, mas não mudou e eu ainda a avisei antes de sair de casa. Ela disse que tudo ficaria bem, mas cchegando lá o irmão da amiga dela a barrou na porta. Ela foi explusa e eu continuei no casamento”.

“Quando cheguei em casa, minha filha me chamou de idiota por não defendê-la e permanecer no casamento com um ‘código de vestimenta ultrapassado’, mas eu não agi errado”.

Para o susuários do Reddit, a mãe agiu corretamente e a filha deve aprender uma lição.

“Ela sabia do código de vetimenta e agora aprendeu a respeitar o espaço onde ela vai”, comentou uma pessoa.

“Você a alertou sobre isso e ela optou por ignorar o alerta. O resultado foi culpa dela, não sua”, comentou outra.

“Você deveria ter dito a ela na mesma hora o motivo pelo qual ela foi expulsa ao invés de deixá-la se defender”, finalizou uma terceira.