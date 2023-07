Homem faz piada com tatuagem do irmão e acaba causando uma confusão

Um homem está envolto em uma grande discussão com seus familiares depois de cair na risada ao ver a mais nova tatuagem de seu irmão mais novo. Ao que tudo indica, ele considerou o significado da tatuagem algo irônico diante do “histórico” de seu irmão.

Conforme o The Mirror, a publicação do relato foi feita pelo homem em um tópico do Reddit.

Segundo ele, o irmão mais novo, Danny, é conhecido por ser infiel em seus relacionamentos e recentemente fez uma enorme tatuagem com a palavra “lealdade”, em seu braço, o que despertou uma grande onda de risadas.

“Ele nunca para em um relacionamento tempo o bastante para saber o que é namorar. Em diversas ocasiões ele terminou o relacionamento por ser pego traindo e inclusive está namorando uma mulher que antes era sua amante”, conta.

“Danny, que tem 25 anos, ainda mora com nossos pais e fui até a casa deles para comemorar o feriado de 4 de julho. Quando eu vi a tatuagem eu não consegui me segurar”.

Ele caiu na risada

Entre diversos risos, o homem não se preocupou em esconder sua reação, mas rapidamente se arrependeu de fazer isso por conta da atitude do irmão, que não aceitou a brincadeira.

“Ele ficou tão irritado que se trancou no próprio quarto e não se juntou a nós para o jantar”.

“Quando contei aos meus pais o motivo, eles me chamaram de idiota e minha irmã disse que as pessoas podem mudar. Pessoalmente, acho que a reação dele foi infantil e que não preciso me preocupar com isso uma vez que ele é adulto e sabe bem de sua vida”, finalizou o homem.

Entre os comentaristas, a decisão foi unânime e todos afirmaram que reagiriam de forma semelhante.

“Eu estava pronto para te criticar por questionar o desenho da tatuagem de outras pessoas, mas neste aso foi realmente algo ridículo para uma pessoa com o comportamento do seu irmão”, comentou uma pessoa.

“Meu irmão mais velho tem o mesmo tipo de comportamento e eu cairia na risada se ele fizesse uma tatuagem dessas. É bom que ele tenha esse lembrete”, comentou outra.

“A tatuagem é irônica e se esconder no quarto imaturo, mas você também foi rude ao rir dele. Talvez ele esteja tentando ser alguém melhor, sugiro que se desculpe”, finalizou uma terceira.