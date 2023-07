Enquanto fazia suas compras em um shopping perto de sua casa, Clauda Arévalo teve sua atenção roubada por uma cena curiosa. Ao passar em frente a uma loja de colchões, a mulher se deparou com uma surpresa inusitada quando percebeu uma das camas ocupadas. O caso ocorrido no Peru foi retratado no portal The Dodo.

Claudia não esperava encontrar uma movimentação sob o colchão na loja expositora. Quando viu que estava ocupada por dois seres curiosos, acabou surpreendendo-se.

“Quando olhei para cima, vi dois cachorros brincando em um colchão”, disse Arévalo ao The Dodo.

A dupla animada parecia bem à vontade durante a passagem pelo colchão da loja. Era nítida a alegria dos pets se movimentando, enquanto as pessoas os assistiam festejar. Claudia chegou até mesmo a gravar um vídeo do momento.

“As pessoas estavam lá apenas observando-os”, disse Arévalo. “Foi uma cena legal.”

Mulher se depara com surpresa após passar em frente de loja de colchões e ver cama ocupada (Reprodução/Claudia Arévalo)

De acordo com a mulher, ela não sabia ao certo se os bichinhos tinham dono. No entanto, estar ali foi um momento impagável a dupla dinâmica de cãezinhos.

“Este colchão é o paraíso. É certificado testado em cães e é claro que é de qualidade “, registrou um internauta.

“Boa publicidade para colchões! [A empresa] deveria apenas contratá-los”, acrescentou outro. De fato, a boa diversão dos animais acabou rendendo uma publicidade gratuita à loja.

Socorristas encontram poço cavernoso ocupado e decidem agir

Um grupo de socorristas em Nairóbi, no Quênia, foram acionados após receberem uma ligação envolvendo um poço cavernoso, conforme informações extraídas do portal The Dodo. Ao serem informados sobre o ocorrido, prontamente se direcionaram ao local.

Quando chegaram à região informada, o grupo de resgate da Sheldrick Wildlife Trust ficou impressionado com a descoberta dentro da cova espaçosa. Com o coração partido, encontraram dois seres presos, incapazes de se mover. Confira detalhes no link abaixo: