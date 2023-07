Mulher é criticada após solicitar babá grátis para os filhos como condição de visitar a família

Em um fórum da internet, uma mulher revelou ter sido convidada por sua família e pela do marido para visitá-los em outra cidade. No entanto, contou ter solicitado babás grátis às crianças, haja vista o desafio de lidar com elas durante a viagem.

“Meu marido e eu fomos convidados a visitar nossas famílias em outro estado porque não os víamos pessoalmente há alguns anos. Eles queriam principalmente ver nossos filhos de 1, 3 e 5 anos”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/Savings_Writing_6001.

“Meu marido e eu planejamos sair quando voltássemos para nossa cidade natal. Então começamos a enviar mensagens de texto para as pessoas para ver se elas poderiam ser babás. Alguns não entenderam por que estávamos perguntando, então expliquei se temos que passar pelo inferno para que as pessoas possam ver seus sobrinhos, netos etc”, finalizou o texto.

Críticas na rede social

Após terminar o relato, os internautas criticaram sua atitude de esperar que seus filhos recebessem cuidados gratuitos de outras pessoas.

“Tem muito direito? Como pai, conheço as dificuldades de ter filhos, especialmente os pequenos. Esperar que outras pessoas cuidem de seus filhos de graça só porque eles querem conhecê-los já pode levar o Troféu Idiota do Dia”, criticou um usuário da rede social.

“Que abordagem estranha e transacional para a família. Se você não dá a mínima para ver sua família ou eles verem seus filhos, não se preocupe em ir. Não é como se você fosse forçada sob a mira de uma arma”, criticou outro internauta. “Se eu fosse seus familiares, provavelmente ficaria feliz em dar a vocês uma noite fora ... mas não com essa atitude estranha e rude que você tem sobre isso”, continuou.

“Além disso, a menos que suas famílias realmente morem em uma cidade que exija uma caminhada pelo submundo para acessar, você está sendo estranhamente dramática sobre viajar para outro estado. Pessoas fazem isso o tempo todo”, finalizou.