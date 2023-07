Mãe pede para o ChatGPT escolher o nome de seu filho e afirma estar contente com a escolha

Uma mãe decidiu compartilhar na internet sua experiência ao pedir ajuda para o ChatGPT na missão de nomear seu filho. Segundo o The Mirror, a mulher gostou tanto da sugestão que até mesmo recomendou a outras pessoas fazerem o mesmo.

Segundo a mulher, que compartilhou sua história no Reddit, o procedimento foi simples e a fez obter uma lista de possíveis nomes de bebê de acordo com as características desejadas por ela.

“Perguntei para a inteligência artificial quais nomes de bebê eu gostaria. Expliquei que gosto de sobrenomes que também podem ser utilizados como nome e que meu estilo é classico. A primeira lista não me agradou muito”.

“Foi então que eu decidi refinar minha pergunta e tentar ser mais direta e criteriosa no pedido”.

Ela aprovou as escolhas

Segundo a mulher, foi necessário elaborar um pouco mais a pergunta para que a inteligência artifical desse uma lista de possibilidades que agradace seu gosto pessoal.

“Perguntei exatamente assim: ‘Você pode me enviar uma lista de nomes de bebê que eu goste? Gosto de sobrenomes que podem ser usados como primeiro nome e que estejam na moda. Meus filhos mais velhos se chamam Reagan e Brooks”.

“O ChatGPT me presenteou com uma lista que eu realmente amei! Gostei de tantos nomes que ainda não consegui escolher e achei legal compartilhar para que outros pais, que não querem gastar com um consultor especializado em nomes de bebê, possam usar”.

Apesar de ter relatado sua experiência, outros pais disseram já terem feito a mesma solicitação e se contentado com a escolha.

“Eu usei o ChatGPT para escolher o nome do meu filho mais novo. Dei a ele o nome do mais velho e pedi nomes que tivessem a ‘mesma vibe’. Nenhum dos nomes está entre os mais famosos e isso realmente me impressionou”, compartilhou uma mãe.

“Caramba! Isso é incrível! Alguns nomes realmente clássicos foram listados”, comentou outra pessoa.

“Isso é ótimo, mas posso imaginar seu filho sabendo que o nome dele foi indicado pelo ChatGPT”, finalizou uma terceira.