Ela decidiu anunciar sua gravidez no aniversário da melhor amiga

Uma mulher ficou completamente enfurecida ao descobrir que sua amiga tinha planos de anunciar uma gravidez durante sua festa de aniversário. Irritada, ela se recusou a permitir isso pois queria ter um momento somente para ela.

Contando sua história no Reddit, a mulher revela que a situação toda começou a escalonar depois de uma mensagem da amiga em um grupo feito especialmente para temas referentes ao aniversário.

“Leah sempre foi uma daquelas pessoas que quer ser o centro das atenções e isso nunca me incomodou porque sou bem introvertida. De toda forma, estou planejando meu aniversário há muito tempo pois os últimos anos foram difíceis e essa vai ser minha primeira grande comemoração”.

“Eu estava enviando os convites e me planejando para pedir Pizza e KFC, e todos no grupo estavam animados. Foi então que Leah disse que ela não poderia comer nada disso por ser vegana e me acusou de ser desrespeitosa com ela”.

“Para acalmá-la, disse que vou pedir sua comida em um local vegano para não deixá-la com riscos de comer algo com carne, e isso a acalmou”, revela.

A amiga não parou por aí

Seguindo seu relato, que foi compartilhado pelo The Mirror, a jovem conta que se surpreendeu quando um dia antes da festa a amiga mandou uma mensagem dizendo que tinha algo emocionante para contar a todos durante a festa.

“Fiquei confusa e perguntei porque ela faria um anúncio no meu aniversário, além disso, o fato dela tornar o grupo todo sobre ela também estava me incomodando. Foi então que ela disse que pretende anunciar sua gravidez no meu aniversário”.

“Eu disse a ela que não queria isso e que achei rude ela não ter me pedido primeiro. Ela então começou a reclamar comigo dizendo que será a única forma de contar a todos os amigos de uma só vez e me acusou de arruinar seu ‘plano perfeito’ e de ser egoísta”, conta.

“Ela então disse que eu não posso impedí-la de fazer isso e que era rude da minha parte. Desde então recebi diversas mensagens de seus familiares dizendo que sou uma péssima amiga, e fiquei mal com isso. Eu agi errado?”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ficou claro que a errada não era a aniversariante.

“É rude roubar o evento de outra pessoa para usá-lo a seu favor. Eu a desconvidaria por saber que ela vai fazer uma cena. Ou então, eu mandaria uma mensagem no grupo contando sobre a gravidez”, comentou uma pessoa.

“Eu responderia a mensagem dela no grupo perguntando se é sobre a gravidez e sugeriria um almoço entre amigos para comemorar”, finalizou outra.