Vídeo: Após enxerto, mulher tem cabelos crescendo na ponta do nariz Imagem: reprodução redes sociais

Uma jovem está viralizando na internet após um procedimento cirúrgico sair diferente do esperado.

Trinity Rowles, de 20 anos, perdeu a ponta do nariz após ser mordida por um cachorro em setembro de 2022 e precisou realizar um procedimento para recuperar a pele do órgão.

Segundo o site Glamour, a menina passou por quatro cirurgias até o momento e ainda precisa realizar mais seis. Contudo, uma delas causou uma grande mudança na sua face. O enxerto de pele para colocar no nariz foi retirado da sua testa e do couro cabeludo. Como resultado, Trinity possui fios de cabelos crescendo no nariz.

Toda a saga, desde o dia do acidente, é compartilhada no TikTok. Em uma das publicações recentes, ela mostra a evolução dos fios do nariz crescendo. O vídeo possui 7,2 milhões de visualizações até o momento.

Mesmo com a mudança física, a jovem prefere ver o lado positivo do acidente.

“Ter uma experiência de quase morte mudou minha perspectiva de vida e sou muito grata por ainda estar aqui, pois poderia ter sido muito pior. Embora esta tenha sido uma experiência horrível e transformadora, estou muito feliz por ainda estar aqui”, explicou ela ao New York Post.

No TikTok, a descrição do seu perfil traz a frase “Vamos nos lembrar de ser gentis, humanos”. A jovem ainda disponibiliza um link para que pessoas possam doar alguma quantia em dinheiro para os gastos médicos.

Veja o vídeo em que Trinity Rowles mostra a evolução do seu quadro. Atenção! A imagem pode ser sensível para algumas pessoas.

Vídeo: Após enxerto, mulher tem cabelos crescendo na ponta do nariz Imagem: reprodução TikTok

