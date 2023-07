Trabalhador de supermercado critica clientes desagradáveis e revela os principais ‘atos irritantes’

O caso de um funcionário de um supermercado na Europa voltou a viralizar nas redes sociais ao criticar os “clientes desagradáveis” e revelar os principais “hábitos irritantes”, de acordo com sua opinião. O relato foi feito por Lee Obrien, um funcionário da rede Asda, no Reino Unido, em uma postagem no TikTok.

Em seu desabafo, Lee mencionou que a lei do país proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos e que é necessário apresentar um documento na hora da compra. No entanto, ele afirmou que mesmo assim continua recebendo o mesmo comentário dos jovens clientes. Segundo ele, eles dizem constantemente: “Identidade? Nunca me pediram isso”, o que acaba sendo irritante.

Outro hábito irritante mencionado por Lee é quando alguns consumidores utilizam o cartão de forma incorreta durante o pagamento. Quando o cartão é recusado, os clientes sempre respondem da mesma maneira: “Tem dinheiro aí amigo”. Essa atitude também incomoda o funcionário do supermercado.

De acordo com o site The Sun, Lee também fica incomodado quando os adolescentes constantemente perguntam sobre os preços de produtos que já estão claramente espalhados pela loja.

Por fim, o último tipo de cliente que irrita Lee é o “homem de negócios”. Ele mencionou ter ouvido de um cliente a frase: “Está um dia lindo, pena que você está aqui”. Essa atitude também foi considerada irritante pelo funcionário.

O relato de Lee recebeu bastante atenção nas redes sociais e muitas outras pessoas que trabalham no varejo relataram situações semelhantes nos comentários, mostrando que o tema voltou a viralizar nas redes sociais.

