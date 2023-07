Socorristas se deparam com descoberta inusitada em poço cavernoso: ‘Estavam fracas e assustadas’ (Reprodução/Sheldrick Wildlife Trust)

Um grupo de socorristas em Nairóbi, no Quênia, foram acionados após receberem uma ligação envolvendo um poço cavernoso, conforme informações extraídas do portal The Dodo. Ao serem informados sobre o ocorrido, prontamente se direcionaram ao local.

Quando chegaram à região informada, o grupo de resgate da Sheldrick Wildlife Trust ficou impressionado com a descoberta dentro da cova espaçosa. Com o coração partido, encontraram dois seres presos, incapazes de se mover.

Se tratava de dois filhotes de leão do sexo feminino, que caíram por engano enquanto passavam pela área. Presas no local, as irmãs ficaram mais de um dia esperando por socorro.

“Ambas as meninas estavam fracas e assustadas”, escreveu a instituição de resgate em um post no Facebook. “Enquanto eles se encolhiam lá embaixo, a equipe desenvolveu um plano.”

Depois de aplicar anestesia aos animais em segurança, o grupo usou uma escada para descer ao poço e retiraram a dupla do local. Ao serem colocadas em macas, os veterinários aguardavam prontamente para realizar as avaliações e atender aos bichinhos. Com a avaliação, perceberam que os filhotes não se machucaram e estavam prontos para regressar à rotina.

Reencontro emocionante

Embora a dupla estivesse pronta para voltar à natureza e seguir seu curso, os socorristas mantiveram uma esperança acesa em relação ao destino dos bichinhos.

“Agora, tudo o que precisávamos era de um feliz reencontro com a mãe deles”, escreveu a instituição de resgate no post do Facebook.

Com o uso de câmeras escondidas, o grupo de socorrista vigiava os filhos e perceberam uma segunda reviravolta. Depois de 12 horas, a mãe da dupla apareceu e foi de encontro aos seus bebês.

“Só podemos imaginar a surpresa e o alívio de sua mãe!” escreveram no post da insituição de resgate.

Após um desfecho de alívio e alegria, os socorristas manifestaram a felicidade com o resgate e reencontro.

“Os filhotes ficariam muito vulneráveis por conta própria e talvez nem conseguissem sobreviver sem o apoio e proteção de seu bando”, disse um representante do Sheldrick Wildlife Trust ao The Dodo. “O reencontro foi uma ocasião muito feliz.”