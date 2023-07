Pais são presos após serem acusados de tatuar os filhos, de 9 e 5 anos, a força

Um caso chocante foi relatado no Texas, EUA. Megan Mae Farr, de 27 anos, e seu companheiro Gunner Farr, de 23, teriam tatuado à força os filhos de Megan, de 9 e 5 anos.

Conforme publicado pelo The Mirror, os pais foram presos após tentarem acobertar as tatuagens ao rapar a pele das crianças.

Segundo a publicação, Megan e Gunner supostamente teriam amarrado as crianças e coberto seus olhos com um pano velho. Eles então teriam realizado as tatuagens no ombro de uma das crianças e no pé de outra.

Após serem formalmente acusados, eles teriam tentado esconder a tatuagem raspando, esfregando e aplicando suco de limão no local onde os desenhos foram feitos.

A denúncia foi feita pelo pai biológico das crianças, que identificou as tatuagens e acionou o serviço de proteção à criança da região em que mora.

A mãe riu das acusações

Diante da acusação feita pelo pai biológico das crianças, a mãe não teria levado o caso a sério, e passou a rir da situação.

Pouco tempo depois, o chefe da polícia local, James Denby, revelou ter recebido um kit de tatuagens que supostamente teria sido usado por Megan para tatuar os filhos.

“Alguém se apresentou e disse que emprestou um kit a eles, mas sem saber que as tatuagens seriam realizadas nas crianças”.

Com a prisão, Megan agora enfrenta duas acusações de lesão a uma criança e retenção ilegal, com fiança estipulada em 60 mil dólares. Enquanto Gunner recebeu apenas uma acusação de restrição ilegal e lesão a uma criança, com fiança de 35 mil dólares.

Até o momento, a única informação sobre as crianças é de que elas seguem sob os cuidados do Estado enquanto o processo corre perante a justiça.

