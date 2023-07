Noiva exige que madrinhas façam micropigmentação nas sobrancelhas

Uma noiva está sendo alvo de duras críticas por conta de uma exigência feita por ela para suas madrinhas. Para que todas fiquem parecidas, as madrinhas deverão passar pelo procedimento de micropigmentação das sobrancelhas.

Conforme publicado pelo The Mirror, o irmão da noiva foi o responsável por levar o caso ao Reddit e pedir a opinião de outros usuários da plataforma.

“Minha irmã, Megan, se casa no verão. Ela pediu para minha namorada, Rosie, ser uma de suas madrinhas e ela aceitou. Na semana passada minha irmã disse que todas as madrinhas deverão fazer o procedimento de micropigmentação nas sobrancelhas. Eu fiquei sem entender o motivo já que todas as madrinhas têm sobrancelha”.

“Eu não tinha ideia do que era isso, então fui pesquisar e descobri que é o procedimento de tatuar as sobrancelhas por cima da sua própria. Ela marcou horário para ela e para todas as outras madrinhas”.

“Ela não deixou isso como algo opcional, sendo obrigatório para qualquer mulher do cortejo nupcial. Não tem nada de errado com as sobrancelhas da minha namorada, mas minha irmã ainda está insistindo nisso”.

Ele está preocupado

Seguindo com seu relato, o homem conta que a namorada está preocupada, pois suas sobrancelhas são “extremamente claras” por conta de seu cabelo loiro, o que a deixa preocupada devido a tonalidade da micropigmentação.

“Ela até se ofereceu para escurecer as sobrancelhas com tonalizante, mas não foi o suficiente para minha irmã. Por causa disso, minha companheira desistiu de ser madrinha e minha irmã está furiosa com ela. Eu disse que ela não tem direito de se enfurecer já que estava exigindo que alguém fizesse uma tatuagem em seu rosto sem a possibilidade de questionar”.

“Por sua vez, minha irmã disse para eu não me envolver e afirmou que minha namorada está agindo de forma irracional já que a micro desaparece depois de alguns anos”.

Para os usuários do Reddit, a noiva está completamente fora de si.

“Isso é delirante! Eu nem compareceria ao casamento, você não está errado”, comentou uma pessoa.

“Ela enlouqueceu e passou a ver suas madrinhas como bonecas”, finalizou outra.