Maior estrutura esférica do mundo acende as luzes pela 1ª vez e impressiona; Veja

A maior estrutura esférica do mundo, MSG Sphere, foi iluminada pela primeira vez em comemoração ao feriado americano de 4 de julho. Com 111 metros de altura e 157 metros de largura, imagens do momento em que a esfera foi ilumina impressionaram a internet.

Conforme publicado pela Casa e Jardim, a estrutura, que ainda não foi oficialmente inaugurada, será a casa de um teatro com a maior tela de LED do mundo, capaz de transmitir imagens realísticas de alta definição e com capacidade para até 18 mil pessoas. O local deve ser palco de apresentações musicais, eventos de cinema e esportes.

Ao todo, mais de 160 mil alto-falantes serão responsáveis por garantir que todas as fileiras do teatro tenham a mesma experiência de áudio. Além disso, os assentos podem vibrar para combinar com as imagens transmitidas na tela e equipamentos 4D são responsáveis por ambientar efeitos de vento, temperatura e cheiro.

Na parte externa, a estrutura é equipada com 1,2 milhão de LEDs com tamanho aproximado de um disco de hóquei e capazes de exibir imagens realistas em grande escala. Prova disso foi a iluminação realizada na noite de 4 de julho, que exibiu imagens da Lua, de uma enorme abóbora e até mesmo um olho gigante. Assista:

Inauguração próxima

Em entrevista à CNN, o diretor de operações da Sphere, Rich Claffey conta que até mesmo ele se impressiona com a capacidade de reprodução de imagens da esfera.

“É absolutamente impressionante olhar para cima e ver o que está à sua frente. Estou no ramo do entretenimento há quase 40 anos e nunca vi nada assim. Não estou exagerando, está fora de série”.

A abertura oficial da Sphere será realizada no dia 29 de setembro com um show da banda U2 focado nos sucessos do álbum “Achtung Baby”, de 1991.

Em entrevista à Apple Music, o vocalista da banda, Bono Vox, afirmou ter altas expectativas para o local: “A maioria dos locais de música são locais de esportes. Eles são feitos para esportes e não para música. Eles não são construídos para a arte. Este edifício foi feito para experiências imersivas em cinema e performance”.

Projetada pelo escritório de arquitetura Populous, a Sphere custou um total de R$11 bilhões.