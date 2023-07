Mãe em recuperação de cesariana recebe ‘exigência’ para ceder seu assento em ônibus: ‘Começou a reclamar comigo’

Uma mulher em processo de recuperação da cesariana revelou ter recebido reclamações para ceder seu lugar no ônibus, enquanto estava acompanhada do marido e do bebê. O relato foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/Reasonable_Sale1245.

“Hoje tive uma experiência muito desagradável no ônibus em Londres. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que geralmente sou a primeira pessoa a ceder o meu assento no ônibus/trem ou fazer o possível para deixar outras pessoas confortáveis”, iniciou o texto.

“Hoje sentei-me num dos lugares prioritários porque era o mais próximo do carrinho do meu bebé (o marido estava ao lado do carrinho). Havia quatro outros assentos prioritários disponíveis e o ônibus estava vazio”, continuou.

Desabafo na web

De acordo com a autora do texto, entrou uma senhora no ônibus. No entanto, ela estava de costas e não a viu passar pelo caminho, apenas quando cruzou seu caminho portando uma bengala e uma sacola de rodinhas. Em seguida, se sentou em outro banco prioritário.

“Eu também tive uma enxaqueca insuportável e estou tendo problemas para me recuperar da minha cesariana, então, quando me levantei de repente, fiquei com dor. Então a senhora se sentou no outro assento prioritário. De repente, outra mulher começou a reclamar comigo sobre como eu deveria ter cedido o assento etc (eu a ignorei por causa da minha enxaqueca e na hora fiquei bastante chateada porque se eu soubesse ou foi perguntado se eu teria cedido o assento sem hesitar.)”, desabafou.

Quando a senhora chegou em seu ponto de desembarque, acabou pedindo ajuda à autora do relato para se descer.

“Novamente ainda com dor, levantei-me para ajudar. Meu marido percebeu isso e sabia que eu mesma não estava bem, então a ajudei, e a mesma senhora está balançando a cabeça para mim”, contou.

Ela ainda refletiu sobre acreditar que a outra mulher exagerou em se intrometer em algo que não era de sua conta.