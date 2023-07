Jovem criminosa comparada com Suzane von Richthofen ganhará filme e ela disse que está ansiosa

Em 2017, um assassinato chocou a Argentina e terminou na pena de prisão perpétua para Nahir Galarza, uma jovem de 19 anos que foi condenada culpada pelo assassinato do então namorado Fernando Pastorizzo, de 20 anos.

Apontada pela imprensa como uma jovem bonita e assassina, o caso foi comparado ao de Suzane von Richthofen, que também foi condenada pelo assassinato dos pais aos 19 anos.

Assim como a brasileira, Nahir também ganhará um filme sobre a sua história. Ela cedeu os direitos em troca de 500 mil dólares e cedeu uma entrevista para falar sobre a produção ao Infobae entrou em contato com a assassina e ela deu sua opinião sobre esta ficção.

“Estou ansioso para vê-lo . Gostaria de ver as imagens, mas não me deixam. Não vi nada, porque aqui no presídio não deixam ter celular. Só rádio, mas adoraria ver (...) Amo a Valentina como atriz. Eu a tenho acompanhado em muitos de seus papéis “, disse Galarza ao saber que será interpretada pela atriz argentina Valentina Zenere , conhecida por seus papéis em Elite e Soy Luna.

A condenada de assassinar o namorado com tiros intencionais e dirigidos, um pelas costas e outros pela frente, destacou que quer que esse filme seja a representação de quem ela é e que sua inocência possa ser provada.

“Não tenho problema que outras pessoas falem mal de mim ou me acusem, quero me sentir representada. Ficar famosa pelo que aconteceu não é bonito. Quero que se saiba a verdade, que não matei o Fernando”, disse.

Nahir e Pastorizzo tinham uma relação conturbada e de idas e vindas. Relatos apontam que os dois tiveram uma forte discussão e dias depois a jovem ligou para o namorado a noite. Após saírem em moto, o homicídio aconteceu em uma rua.

A princípio, a jovem admitiu sua responsabilidade pelo crime, embora em depoimento posterior tenha dito que foi influenciada a fazer a confissão pelo advogado e que os disparos foram acidentais, pois eles brigaram pela arma que era do seu pai, que era policial.

A defesa a declarou vítima de violência de gênero e acusou Pastorizzo de ser um agressor. O tribunal considerou que não havia provas.

Em 2021, um porta-voz da família de Nahir divulgou um vídeo nas redes sociais de um depoimento da jovem em 2014, onde ela denuncia ter sido vítima de uma agressão sexual grupal que envolveria Pastorizzo.

Uma emissora argentina conseguiu uma entrevista longa e que ficou famosa com a jovem. Na ocasião, ela afirmou que sua vítima poderia ter “evitado tudo” e houve chances de acontecer o contrário e ela estaria morta agora. A jovem também criticou a cobertura do seu caso, dizendo que a imprensa foi a primeira a condená-la.

“Foi muito injusto o que me fizeram. A sociedade me condenou e não a justiça, que se prendeu no jogo da mídia. Antes do julgamento já se sabia que iam me condenar à prisão perpétua porque me julgavam sem saber o que aconteceu no passado”, desabafou.

