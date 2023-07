Homem volta atrás após aceitar o último desejo de sua irmã: ‘Me arrependi’

Um homem demonstrou arrependimento por acatar o último desejo de sua irmã. Segundo ele, em seu leito de morte a jovem pediu que a próxima menina a nascer na família tivesse um nome especial.

Em um relato feito no Reddit, e publicado pelo The Mirror, o homem decidiu desabafar e pedir a opinião de outras pessoas, já que sua esposa e sua outra irmã tem opiniões divergentes.

Segundo ele, uma de suas irmãs, Marie, faleceu há 2 anos e sua perda deixou a família completamente devastada, em especial sua mãe que era extremamente próxima da jovem.

“Infelizmente minha mãe era uma pessoa terrível para todos, menos para Marie. Elas eram muito próximas”.

Por conta da proximidade e de seu relacionamento com a mãe, ela então pediu ao irmão e a irmã, Anna, que a próxima menina nascida na família fosse nomeada com o nome de sua mãe. Na época os dois concordaram com o pedido, feito no leito de morte da jovem, mas agora, que ele está prestes a ser pai de uma menina, ele não sabe se pode seguir com sua promessa.

Ele não sabe como agir

Por conta de seu relacionamento conturbado com a mãe e na certeza de se tornar pai de uma menina, o homem revela que não sabe se poderá seguir em frente com a promessa feita para a irmã falecida, e foi buscar apoio em outros membros da família.

No entanto, sua outra irmã disse que ele fez uma promessa e que deveria cumprir e encarar isso como uma “homenagem a sua irmã morta”.

“Eu aceito a lógica, mas emocionalmente eu estou inseguro. Minha esposa concordou com isso porque estamos usando o nome favorito dela como primeiro nome e o nome da minha mãe como nome do meio. Ainda assim, não sei se consigo seguir em frente com isso”.

Para os usuários do Reddit, ele deve seguir o que achar melhor para si mesmo uma vez que o pedido feito pela irmã não foi considerado ‘justo’.

“Não faça isso. Sua filha merece um novo começo na vida e um pai que não se encolha toda vez que diz o nome dela. Em vez disso, dê a ela o nome de sua irmã”, comentou uma pessoa.

“Eu nem mesmo usaria o nome como nome do meio. Discordo do raciocínio da sua outra irmã. Se você desse o nome de Marie a sua filha, isso sim seria uma homenagem a ela”, comentou outra.

Uma terceira finalizou: “Essa decisão só cabe a você, e seja o que for, deve ser uma escolha com a qual você consiga conviver”.