Frase de CEO da OceanGate fez cinegrafista desistir de passeio no Submarino Titan

Após participar de um mergulho teste no submersível Titan, o cinegrafista Brian Weed desistiu de embarcar na “Expedição Titanic” para registrar imagens para um documentário. Brian, que trabalhou para o programa “Epedition Unknown”, do Discovery Channel, detalhou seus motivos em uma entrevista concedida à “Insider”.

Conforme publicado pelo Extra, Brian revelou ter se sentido desconfortável com as falas de Stockton Rush, CEO da OceanGate e uma das vítimas da implosão do submarino Titan. Na ocasião, ele revela que a forma como o empresário lidou com a possibilidade de morte o deixou em alerta. Segundo a publicação, a conversa se deu da seguinte forma:

“Bem, há quatro ou cinco dias de oxigênio a bordo”, disse o CEO ao que Brian questionou: “E se eles não o encontrarem?”.

“Bem, você está morto de qualquer maneira”, finalizou Rush.

O submersível Titan implodiu durante expedição aos destroços do Titanic. Foto: Instagram @oceangateexped

Desistência

Diante da situação, o cinegrafista reavaliou sua decisão de participar da expedição e reagiu com estranheza à fala de Rush. “Parecia uma coisa estranha de se pensar, e parecia quase uma atitude de indiferença em relação à vida ou à morte no meio do oceano”.

Além disso, ele também revela ter se incomodado com a postura do CEO em relação à segurança, que inclusive levaram ao cancelamento do mergulho teste devido a problemas mecânicos e de comunicação com o navio base.

“Aquele mergulho me deixou desconfortável com a ideia de descer às profundezas do Titanic naquele submersível”, com sua desistência, o documentário em que estava trabalhando foi cancelado.

Implosão do Submersível Titan: relembre o caso

O submersível Titan implodiu durante um mergulho da expedição Titanic realizada no dia 18 de junho.

A bordo da embarcação, que tinha como destino os destroços do Titanic, estavam 5 tripulantes: Stockton Rush, CEO da OceanGate; o bilionário Hamish Harding; Shahzada e Suleman Dawood, pai e filho paquistaneses; e o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, um dos maiores especialistas em assuntos relacionados com o naufrágio do Titanic.