Uma criança chinesa chocou os médicos ao apresentar um quadro incomum. Piolhos foram encontrados nos cílios do menino de 3 anos.

De acordo com a revista Crescer, ele foi encaminhado ao Primeiro Hospital Afiliado da Universidade de Zhengzhou após se queixar de coceira nos olhos.

Após um relato de que a criança costumava brincar na areia e, de vez em quando, esfregava os olhos com as mãos sujas, os médicos não descartaram a ideia de que isso poderia ser uma das causas da infestação.

O problema foi resolvido com agilidade e os piolhos foram removidos tranquilamente. Os médicos que fizeram o procedimento informaram que o caso é “extremamente raro”.

ATENÇÃO! AS IMAGENS A SEGUIR PODEM SER FORTES PARA ALGUMAS PESSOAS

Em caso extremamente raro, piolhos são encontrados em cílios de criança de 3 anos Imagem: Crescer/sciencedirect.com

Os pais chegaram com o menino no hospital informando que ele sofria com coceira nos cílios do olho direito, além do mesmo apresentar uma secreção “anormal e visível” durante uma semana.

Os médicos perceberam que sua pálpebra superior estava vermelha e inchada, contudo, ele não possuía histórico alérgico.

Exames também mostraram que a visão não foi afetada, entretanto, parasitas transparentes foram vistos andando lentamente pelos cílios.

Os médicos escreveram para o American Journal of Ophthalmology Case Reports e confirmaram que a criança foi “diagnosticada com infecção por piolhos nos cílios”. A data do do ocorrido não foi revelada.

Para realizar o procedimento, os médicos “apararam com cuidado” os cílios para ajudar na remoção das lêndeas. Em seguida as pálpebras foram desinfetadas com uma solução de iodo e algodão.

Após a remoção, os sintomas “foram completamente resolvidos imediatamente”.

Infestação pode ser confundida com doença

Os médicos fizeram uma alerta, informando que a infestação de piolhos poderia ser confundida erroneamente com uma condição no olho conhecida como blefarite, que não é grave.

