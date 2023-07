Após não ceder assento prioritário em ônibus, comportamento de mãe em recuperação de cesariana é avaliado

Após ter recebido reclamações por não ter cedido seu assento prioritário em ônibus, uma mãe em processo de recuperação da cesariana compartilhou seu relato no Reddit, por meio do usuário u/Reasonable_Sale1245. No final, os internautas avaliaram seu comportamento.

“Hoje sentei-me num dos lugares prioritários porque era o mais próximo do carrinho do meu bebé (o marido estava ao lado do carrinho). Havia quatro outros assentos prioritários disponíveis e o ônibus estava vazio”, escreveu ela.

O problema começou após a entrada de uma senhora no transporte. Sem perceber sua chegada, a mãe só notou no momento em que a senhora sentou-se em outro banco prioritário.

“Eu também tive uma enxaqueca insuportável e estou tendo problemas para me recuperar da minha cesariana, então, quando me levantei de repente, fiquei com dor. Então a senhora se sentou no outro assento prioritário. De repente, outra mulher começou a reclamar comigo sobre como eu deveria ter cedido o assento etc (eu a ignorei por causa da minha enxaqueca e na hora fiquei bastante chateada porque se eu soubesse ou foi perguntado se eu teria cedido o assento sem hesitar.)”, desabafou.

Defesa na rede social

Assim que a senhora chegou em seu ponto de desembarque, pediu ajuda para a mãe da criança com sua descida. Embora estivesse com dor, mesmo assim se prontificou a ajudá-la. No entanto, ficou chateada com a atitude da mulher que reclamou sobre ela não ter cedido seu lugar.

Ao questionar aos usuários do Reddit se teria agido da forma errada, acabou recebendo mensagens de apoio por parte dos internautas.

“Só porque o envelhecimento é uma desvantagem mais visível do que a recuperação de uma cesariana, a outra mulher decidiu que era responsabilidade dela definir quem precisa de assento prioritário? Ela é a idiota. Você não fez nada de errado”, defendeu um redditor.

“Ambas tiveram o assento prioritário. Não tenho certeza por que [a outra mulher] precisou se envolver”, refletiu outro internauta.