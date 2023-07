Vídeo: casal celebrou assinatura de divórcio com grande festa; reação se tornou viral na internet

O casamento e a vida conjugal são coisas importantes que todos os casais que têm a ideia de viver juntos devem considerar com seriedade. Este tipo de compromisso não pode ser feito só pelo desejo de compartilhar com a pessoa amada o resto da vida, mas também requer paciência e força para enfrentar os obstáculos que surgem no caminho.

No entanto, muitas vezes os casais não conseguem lidar com os momentos difíceis ou simplesmente reconhecem que não são feitos um para o outro, como pensavam, é por isso que se divorciam.

A separação pode ser muito dolorosa e traumática em muitos casos, dependendo dos termos em que a relação foi encerrada. É importante ressaltar que muitas vezes as pessoas se tornam amigas após o término, desde que nada traumático tenha ocorrido que possa machucar alguma das partes.

No entanto, nas redes sociais viralizou um vídeo de um ex-casal que comemorou aos gritos seu divórcio. Lury Maia e Barbara Benjamin são dois ex-cônjuges que desde 2018 estavam à espera de que os papéis oficializassem sua separação. Ambos contaram nos meios locais que seu relacionamento começou em 2012 e que têm um filho juntos, no entanto, a relação não teria ido da maneira que esperavam.

Foi por isso que iniciaram o seu processo de separação em 2018 e, embora esperassem que a sua situação se resolvesse em 2021, foi somente em junho de 2022 que puderam receber o termo de divórcio. O mesmo foi publicado nas redes sociais através de um vídeo.

“Finalmente, livrei-me do mal da minha vida”, disse Lury Maia, e posteriormente Barbara lhe deu um tapinha amigável no ombro. Os comentários não se fizeram esperar e aplaudiram: “Que bom que as coisas sejam encaradas de forma leve”. “Nunca vi tanta alegria de ambas as partes”. “Acho que é o melhor divórcio da vida”. “Espero logo a festa”, foram alguns dos comentários mais destacados.