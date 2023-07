Mulher se enfurece após noivo comprá-la comida e recebe elogios na internet: ‘Você não foi uma idiota, ele foi’

Uma mulher revelou ter ficado brava com seu noivo, após seu parceiro comprar comida para ela. Ao explicar como tudo aconteceu, por meio do usuário u/Illustrious-Key2078 no Reddit, logo recebeu apoio dos internautas.

“Isso vai soar como se eu fosse uma pessoa horrível, mas meu noivo e eu planejamos comer fast-food, o que, como estou de dieta, não posso comer muito. Tínhamos feito planos para pedir quando estávamos acordados porque temos horários de dormir opostos”, iniciou o texto na plataforma.

“Fizemos este plano há três dias. Bem, hoje eu acordei e havia dois hambúrgueres frios na geladeira do lugar que dissemos que iríamos buscar comida. Não gosto de comida reaquecida porque causa problemas sensoriais (que ele conhece). Caso os hambúrgueres fossem como um sanduíche de frango ou algo assim, eu estaria bem, mas eram dois grandes Macs, que eu absolutamente não gosto de reaquecer”, continuou.

Apoio na web

De acordo com a mulher, ela acredita ser uma coisa estúpida por se chatear, mas sentiu que seu parceiro foi contra seu plano, pegou comida fresca para si e a deixou com sobras frias.

“Ele desperdiçou seu dinheiro porque não posso comer hambúrgueres frios. (Não estou sendo exigente, é uma coisa de quem é autista). Então agora estou sentada aqui e chateada porque o que eu esperava há três dias é algo que não posso comer”, desabafou.

“Você não foi uma idiota, ele foi”, comentou um usuário da rede social. “Todo mundo sabe que o fast food vai ladeira abaixo quando não está fresco. Ele sabia que isso era um prazer para vocês dois. Ele não esperou até que você acordasse para pegar seu pedido preferido ou deixá-lo aproveitar com ele. Ele priorizou seus próprios caprichos/desejos/impaciência.”

Após ter se enfurecido, ambos conversaram e resolveram a situação. De acordo com a mulher, os dois chegaram a um acordo.

“Nós dois concordamos que não era sobre o hambúrguer e temos outras coisas para resolver. Ele também está me dando um hambúrguer substituto e um café. Ele estava tentando ser doce, dando-me um pouco de comida para acordar e pensou que isso me deixaria feliz”, finalizou.