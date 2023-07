Vídeo de professora famosa entre jogadores de futebol se torna viral e causa intriga de casais

Na final da Champions League, que terminou com a vitória do Manchester City, uma professora também foi um dos destaques que deu o que falar, segundo o portal Redgol.

Trata-se de Sara Duque, uma professora que tem feito jogadores de futebol famosos como Richarlisson e Julián Álvarez, voltarem a estudar.

A mulher de 29 anos é portuguesa e especialista em direito esportivo, embora ela decidisse trabalhar depois como coaching e professora de idiomas para esportistas, uma vez que ela fala seis idiomas, que são português, espanhol, inglês, francês, italiano e alemão.

“No futebol, a comunicação clara entre os jogadores é fundamental para executar estratégias, tomar decisões em frações de segundo e atingir os objetivos da equipe. Como treinadora de idiomas para jogadores profissionais de futebol, acredito que dominar um novo idioma não apenas melhora as habilidades de comunicação, mas também promove a consciência cultural e a empatia”, detalha em seu site.

Depois de concluir um mestrado em psicologia do esporte e coaching mental, na Espanha, ela obteve um Certificado de “Mental Game Coach” nos Estados Unidos.

“Ajudo os jogadores a comunicarem com confiança”, é como ela destaca seu trabalho, que a fez famosa nas redes sociais, mas também tem causado intrigas.

Devido aos comentários que elogiam sua beleza e os que vão além e são de cunho sexual, a imprensa europeia aponta que ela também causa intrigas, pois as companheiras dos jogadores estão com ciúmes.

Alguns alunos

Os brasileiros Arthur Melo e Richarlison receberam ajuda de Sara para aprender inglês o mais rápido possível.

“Estou animado para começar a trabalhar com Richarlison. Como uma pessoa ambiciosa, adoro trabalhar com jogadores ambiciosos que compartilham a mesma motivação, e Richarlison não é exceção. Com meu programa de idiomas sob medida, tenho certeza que em breve você estará arrebatando entrevistas e se comunicando com confiança”, incentivou nas redes sociais na época.

