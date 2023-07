Vídeo: caçador de tempestades enfrenta a morte e filma momento em que tornado toca o chão

Tornado no momento em que toca o solo (Reprodução/Youtube)

Ignorado o alerta das autoridades e dos especialistas que pediram para todos evitarem a região, um caçador de tempestades resolveu arriscar a vida para filmar um poderoso fenômeno climático que se formou em Alberta, no Canadá, no último sábado.

Uma forte tempestade se formou na região, de acordo com as autoridades meteorológicas, produzindo chuva de granizo e ventos cada vez mais fortes, que varreram as cidades destruindo prédios e matando pessoas e animais.

Um alerta foi emitido pelo Departamento de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Canadá porque a tempestade estava produzindo um enorme tornado, com ventos e chuvas intensas.

“Esta é uma situação perigosa e potencialmente fatal. Alertas de tornado são emitidos quando tempestades iminentes ou ocorrendo provavelmente produzirão ou estão produzindo tornados”, diz a nota do departamento.

LEIA TAMBÉM: Vídeo que mostra mães dançando e rebolando no palco da escola dos filhos viraliza

O caçador de tornados Aaron Jayjack resolveu filmar o evento e se aproximou a apenas algumas dezenas de metro do ponto onde o tornado estava se formando, descendo do céu em forma de cone até atingir o solo e começar a destruir tudo no seu caminho.

Veja o vídeo gravado de um tornado por Aaron:

Enquanto grava, o caçador de tornado corre para se afastar do evento e evitar ser sugado para o funil do tornado, que o mataria instantaneamente.

LEIA TAMBÉM: Vídeo: Amante foge pelado do edifício para não ser descoberto pelo marido da parceira

Tornados são fenômenos atmosféricos que se manifestam na forma de colunas de ar que giram de forma violenta em torno de um centro de baixa pressão atmosférica.

Podem chegar a ter ventos superiores a 480 km/h e medir até 1,5 mil metros de diâmetro e percorrer 100 km de distância em terra.