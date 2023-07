Vídeo: Amante foge pelado do edifício para não ser descoberto pelo marido da parceira

Instante em que o homem pulou do terceiro andar (Especial )

Para muitas pessoas, a confiança é uma das coisas mais importantes em um relacionamento. Embora existam casais que optam por ter um “poliamor”, há outros que escondem infidelidades e causam dor a terceiros. Nas últimas horas, começou a se espalhar o momento em que um amante decidiu pular de um terceiro andar de um prédio para não ser descoberto pelo marido.

Completamente pelado, o sujeito ficou pendurado em uma janela, enquanto os vizinhos filmavam a ação . Um dos vizinhos decidiu colocar as latas de lixo para que ele não sofresse lesões se caísse, e realmente ele arriscou pular e se estatelou sobre as latas de lixo. Não se sabe oficialmente se o envolvido era um amante em fuga, mas os internautas afirmam que sim, e dizem que ele preferiu colocar sua vida em risco do que ser descoberto pelo parceiro de sua amada.

pic.twitter.com/v6HviwPeBS — Out of Context Human Race (@NoContextHumans) June 29, 2023

Alguns dos presentes gritaram ao ver a maneira como ele caiu sobre o lixo e não se sabe se ele sobreviveu à aventura amorosa. Até o momento, o estranho clipe já soma mais de dois milhões de reproduções na rede social de Elon Musk.

“Espero que tenha valido a pena”, “O Homem-Aranha se esqueceu de vestir o traje...”, “Olá, sou eu e provavelmente você está se perguntando como cheguei aqui” ou “Suponho que ele foi pego trapaceando”, são alguns dos comentários feitos por vários internautas.