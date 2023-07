Trabalhadora de supermercado revela estratégia sorrateira para se ‘vingar’ de clientes ‘grosseiros’ e gera polêmica

Voltou a viralizar nas redes sociais o caso de uma funcionária de um supermercado que gerou polêmica depois de revelar “brincando” uma maneira sorrateira que os caixas podem se vingar de clientes “grosseiros”.

Compartilhando no TikTok, a trabalhadora postou imagens de si mesma pressionando as balanças de produtos no caixa, como detalhado pelo site 7NEWS.

A usuária do TikTok escreveu: “colocando minha mão na balança para adicionar peso extra às frutas e vegetais dos clientes rudes”.

Na legenda, a trabalhadora esclareceu: “Por questões legais, isso é uma piada”.

Segundo o site, um porta-voz da rede Woolworths disse que o supermercado está “analisando as circunstâncias” em torno do TikTok.

Mas, embora a usuária do TikTok não quisesse que seu vídeo fosse levado a sério, muitos funcionários do varejo admitiram realizar o ato.

Disse um usuário: “Eu costumava fazer tanto isso”. Contou outra: “Colocando secretamente minha garrafa de água na balança”.

Ainda de acordo com as informações, ná época, um porta-voz da rede de supermercado disse que o estabelecimento estava “preocupado” com o vídeo.

“Definimos posições claras para os membros de nossa equipe por meio de nosso Código de Conduta”, disse o porta-voz.

“Estamos preocupados em ver isso e analisaremos as circunstâncias em torno deste vídeo.”

