Registro impressiona ao flagrar ataque de onça ao capturar jacaré gigante no Pantanal; batalha selvagem

Um novo registro impressiona ao flagar a força de uma onça-pintada ao capturar um jacaré gigante no Pantanal.

O momento foi compartilhado no Instagram pelo canal especializado @biologu_gaspari.

No registro, é possível ver o animal atacando e capturando o jacaré, que tenta escapar.

“Video compilado de um dos dias mais emocionantes da minha vida! Observamos essa fêmea de onça-pintada caçar um jacaré em plena luz do dia, na frente de nós todos! Abateu o jacaré as margens do rio e depois atravessou o encontro entre os rios São Lourenço e Piquiri e então foi buscar seus filhotes Açu e Curumim para saborear o banquete! Vale lembrar que ela escondeu cada filhote em uma margem do rio, para evitar ataque de predadores...A natureza é foda!!”, comentou na postagem.

A postagem se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Confira registro impressionante em vídeo abaixo:

Sequência de fotos flagra momento em que onça captura animal gigante no Pantanal

Em outro registro impressionante, uma nova sequência flagrou o momento em que uma onça captura um animal gigante.

Compartilhado no Instagram pelo especialista ailton_lara, o registro também viralizou rapidamente entre os usuários.

“Registro de um ataque, separei algumas fotos desse evento. Foi incrível observar uma onça pintada levando o jacaré enorme para a mata fechada e pra depois comer”, comentou na postagem.

Na sequência, é possível ver a onça capturando o jacaré e carregando com muito esforço.

Ainda de acordo com as informações, a situação foi captada na mesma região. Confira registro:

