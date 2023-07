Mulher é criticada por se recusar a empresar seu carro para a irmã

Uma mulher está passando por momentos complicados em seu relacionamento com a irmã mais nova. Enquanto ela acredita que faz mais do que o necessário para ajudar a irmã, ela é criticada por se recusar a emprestar seu carro em uma “situação emergencial”.

Sem se identificar, a mulher, de 33 anos, foi ao Reddit para compartilhar o caso com outras pessoas e saber a opinião deles.

“Eu e meu marido estamos viajando a trabalho e deixamos a chave da nossa casa com um amigo para ele cuidar dos nossos gatos. Recentemente eu recebi um telefonema da minha irmã perguntando se nós levamos a chave do carro na viagem, e eu disse que não por não ver sentido em fazer isso”.

“Pouco tempo depois ela veio perguntar se poderia usar meu carro para ir ao trabalho enquanto a internet de sua casa passa por reparos. O carro dela está sem bateria enquanto ela espera o noivo arrumar e ela não teria como usá-lo. Eu disse que minha casa está trancada e que não teria como ela pegar a chave, mas ela prontamente disse saber do amigo do meu marido que cuida dos nossos gatos, e disse que pegaria com ele”.

“Acontece que eu não me sinto confortável em emprestar meu carro para ela, principalmente por conta de seu histórico de acidentes, então eu disse que sentia muito, mas que não poderia atender ao seu pedido”, revela a mulher.

A irmã a culpou

Segundo a mulher, a mãe das duas iria até a casa da irmã para que ela pudesse usar seu carro, mas ela prontamente afirmou que isso era uma “besteira” já que a irmã “precisa aprender a lidar sozinha com seus problemas” e que ela “sempre se salva porque tem alguém ajudando sem que ela tenha que se virar”.

“Minha mãe acabou concordando e mudou de ideia, e minha irmã passou três dias trabalhando na casa de sua amiga. Ela então me mandou uma mensagem formal, pedindo para marcar uma conversa para a noite seguinte”.

“Quando conversamos, ela disse que estava magoada por estarmos em um ‘relacionamento de mão única’ onde só ela se doa e faz qualquer coisa por mim, e disse que iria impor alguns limites. Eu disse que acho ótimo ela começar a impor limites, mas que me sentia desconfortável em ela querer meu carro por que estou grávida e ele será extremamente necessário para nós. Ela então disse que neguei ajuda em uma situação desesperadora para ela e eu disse que sempre a ajudei em todos os momentos que ela pediu e que essa foi a primeira recusa”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente.

“Você não está errada. Sua irmã não tem direito ou controle sobre a sua propriedade”, comentou uma pessoa.

“Você não agiu errado, ainda mais pelo histórico de acidentes e por ela não estar incluída como uma das motoristas do veículo para caso de necessidades com o seguro”, finalizou outra.