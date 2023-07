Homem compra briga com a sogra depois de se recusar a comer um jantar pago por ela

Um rapaz se viu em uma saia justa envolvendo os pais de sua namorada. Durante um jantar em família ele não gostou do prato escolhido pela sogra e se recusou a pedir uma nova refeição, o que fez os sogros se irritarem com ele.

Conforme o texto feito pelo jovem no Reddit, a relação com os sogros não é das melhores, então quando foi convidado para viajar com eles, o jovem decidiu engolir o orgulho e “aguentar”.

“Eu não queria muito ir, mas acabei aceitando o pedido da minha namorada e fui. As coisas estão indo bem na maior parte do tempo e eu me ofereci para ajudar nos gastos e pagar por alguns jantares. Fizemos uma tour pelo lugar e seguimos dividindo os gastos”.

“Ontem, quando saímos para jantar, eu decidi que pagaria pelas minhas próprias compras e estava pronto para fazer isso, mas minha sogra atropelou todos os meus planos e tomou a frente da hora de escolher o prato do jantar”.

Ele não gostou da escolha

Seguindo seu relato, o jovem conta que a sogra optou por comprar uma caldeirada de frutos do mar que serviria com certa tranquilidade a todos da família, no entanto, o homem não gostou da escolha.

“Como paguei pelo jantar anterior, ela não me deixaria pagar novamente, então decidi não acrescentar mais itens ao pedido que ela fez, mesmo não sendo o que eu queria. Minha namorada perguntou na frente de todos se eu não queria mais nada, e eu disse que não, pois não queria causar um conflito”.

“Eu não gostei do prato quando ele chegou e comi uma quantidade menor do que o normal, e isso foi o bastante para estourar uma briga com minha namorada, que disse que eu fiz pouco caso da comida escolhida pelos pais dela. Eu agi errado”?

Para os usuários do Reddit, ele não fez nada de errado.

“Você não está errado por não comer uma comida que não gostou, só não entendo porque você não pediu algo que queria comer”, comentou uma pessoa.

“Você foi colocado em uma saia justa, e tomou a melhor decisão nessa situação”, finalizou outra.