Casal escolhe ter uma lhama como padrinho de casamento e é criticado: ‘É desumano’

Um casal conquistou a internet depois de compartilhar as fotos de seu casamento, que contou com um padrinho para lá de inusitado. Os noivos, Adam e Tara, contaram com a presença da lhama J entre os padrinhos de seu casamento.

Vestido a caráter, com direito a smoking e até mesmo gravata borboleta, J fez questão de ficar ao lado dos padrinhos do noivo no altar, e ainda posou alegremente em diversas fotos.

Nas imagens, publicadas pelo Instagram Pubity, é possível ver a lhama em diversos momentos da celebração, desde sua entrada ao lado de uma das madrinhas, até a foto final com os noivos.

A lhama em questão é um dos animais do espaço “Llama Adventures”, localizado nos arredores de Nova Iorque. O espaço, focado em ensinar e preservar a vida animal, oferece uma série de atividades envolvendo passeios, cuidados e até mesmo a participação de eventos com as lhamas.

Reações na internet

Apesar das fotos do casamento estarem fazendo o maior sucesso entre os seguidores da página, muitos não perderam tempo e criticaram a postura do casal ao optar por vestir a lhama com trajes de gala.

Entre os comentários, muitos reforçaram que a aparência do animal mostra que ele está desconfortável com a situação.

“Parece tão desconfortável. Imagine como esse animal deve estar se sentindo física e emocionalmente”, comentou uma pessoa, ao que outra completou: “Isso é tão triste. Seres humanos deveriam saber melhor que agir assim com um animal é puro egoísmo”.

No entanto, outros apoiaram a decisão do casal e ressaltaram a postura da lhama, que em alguns momentos parece até mesmo sorrir para as fotos.

“É um cavalheiro distinto”, comentou uma pessoa, ao que outra brincou: “Se alguém tem alguma objeção em relação a este casamento, fale agora ou...’e a lhama cuspiu’”.

Veja algumas imagens:

