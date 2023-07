Cansado da atitude de sua esposa homem toma decisão e acaba sendo criticado por ela

A vida a dois é cheia de obstáculos e pequenas superações. Lidar com os hábitos do outro pode ser um problema quando os casais não conseguem estabelecer limites e uma comunicação clara.

Foi exatamente isso que levou um homem a buscar apoio no Reddit depois de uma grande discussão com sua esposa.

De forma anônima, ele conta que recentemente o casal precisou se mudar para a casa dos pais da mulher. Por conta disso, eles estão precisando se adaptar com algumas coisas.

“Como nós fazemos as compras e levamos meus sogros aos lugares que precisam, minha sogra insiste em lavar toda a nossa roupa. Sempre que ela faz isso, deixa a roupa limpa cuidadosamente dobrada na nossa cama e eu e minha esposa guardamos as peças nos nossos armários”.

“Meu armário é um pequeno gavetão embaixo da cama, enquanto minha esposa usa um armário de cinco portas que fica no canto do nosso quarto. Ela tem bem mais roupas que eu, então logicamente precisa de mais espaço”, conta o homem.

Eles acabaram discutindo

Seguindo com seu relato, o homem conta que a esposa nunca se preocupou em compartilhar com ele as informações sobre o local correto para guardar suas roupas, mas ainda assim deixava as peças dobradas em uma cadeira por dias. Cansado, ele decidiu agir e guardar por si mesmo.

“Depois de 3 dias que as roupas estavam empilhadas em uma cadeira, eu apenas abri seu armário e guardei onde achei que deveria. Agora ela está irritada comigo, mas ela já chegou a deixar as roupas empilhadas fora do armário por mais de 1 semana”.

“Não estou irritado por ela fazer isso, mas eu a avisei diversas vezes para organizar as coisas corretamente, e disse que eu mesmo guardaria se ela não o fizesse. Não vejo sentido em ela se irritar por eu cumprir com a minha palavra. Agi errado?”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado e a esposa precisa aprender a respeitar o espaço dos dois.

“Ela precisa aprender a se cuidar e a respeitar o espaço que é dos dois. Compartilhar uma vida não é simples”, comentou uma pessoa.

“Minha esposa faz isso sempre que eu lavo as roupas. Eu simplesmente ignoro e deixo a pilha crescer. Depois que percebe o tamanho da bagunça, ela arruma”, finalizou outra.