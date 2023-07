Vídeo: professora viraliza ao fazer desafio aos alunos em troca de ponto a mais na prova; assista

Na era do TikTok, com as pessoas cada vez mais conectadas na rede social, os professores começaram a ter um desafio ainda maior para entreter os seus alunos na sala de aula. Por isso, vídeos de professores mostrando como é o dia a dia nas salas de aula e seus métodos de ensino têm viralizado nas redes sociais.

Recentemente, um vídeo que mostra uma professora de química desafiando os seus alunos a entregarem a prova fazendo o famoso “passinho” para ganhar meio ponto a mais na prova, viralizou no TikTok.

Em frente a lousa, a professora Fernanda Garcia, dá o aviso aos alunos “Para quem se dedicar na prova, e fizer certinho sem cola e sem nada. Vai ter uma promoção especial: quem entregar a prova fazendo passinho, vai ganhar meio ponto na hora”, diz a professora de química, com um papel com o recado, que colou na lousa.

O vídeo deu tão certo, que a professora fez mais de uma vez. Mas, nos comentários, ela revelou que nem todos os alunos tiveram coragem de fazer a dancinha por meio ponto, “tem os tímidos, né?”.

A professora tem feito tanto sucesso com a forma com que dá aulas e entrete os seus alunos, que tem mais de 357 mil seguidores e milhares de visualizações em seus vídeos.

Além das dancinhas para ganhar a nota, ela também um vídeo em que deu a nota da prova dos alunos fazendo uma raspadinha. Como assim? Ela descreve no vídeo o passo a passo.

“Primeiro escrevi a nota com caneta e colei com durex. Fiz um contorno com canetão azul. Por último, pintei dentro do quadrado com tinta guache azul” e, em seguida, fala para quem estiver assistindo “ver a reação deles”.

E aí, o que achou desta forma de trabalhar em sala de aula?

