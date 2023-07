Superlua dos Cervos: saiba o que é o fenômeno que iluminou os céus

Lua do Cervo vista em São Luís. (Reprodução: Twitter - @caos1nfinito)

A primeira das três Superluas deste ano aconteceu na noite desta segunda-feira, 03 de julho. Podendo ser visto a olho nu, o fenômeno também poderá ser observado ao longo da noite de hoje, 04 de julho.

Segundo informações do portal Correio Braziliense, o fenômeno da Superlua marca o início da fase de Lua Cheia no momento em que a Lua está mais próxima ao Planeta Terra.

Segundo Paulo Eduardo de Brito, professor de física e astronomia da Universidade de Brasília, a proximidade do satélite faz com que a lua pareça ainda maior.

“A Lua nessa circunstância é tão brilhante que qualquer lugar onde se possa ver o horizonte torna-se um bom espaço para assistir o evento. Em lugares sem muita poluição luminosa é ainda melhor”, afirma.

Para observar a Lua, basta olhar para a direção leste, no lado oposto ao que o Sol estiver se pondo. A primeira hora após sua aparição é o momento em que ela está maior e apresente uma maior variação em sua tonalidade devido a interação entre o satélite e a atmosfera terrestre.

Não é necessário o uso de um instrumento especial para observar este fenômeno, no entanto, o uso de binóculos, telescópio ou uma câmera com zoom potente pode ajudar a observar detalhes imperceptíveis a olho nu.

Lua dos Cervos

Cada Superlua tem uma particularidade que está relacionada a época do ano em que ela acontece. Com nomes especiais para cada mês, as diferentes nomenclaturas dadas ao fenômeno refletem ciclos da natureza e da vida.

Por ser a época em que crescem os chifres dos cervos machos, a Superlua do mês de Julho é conhecida como “Lua do Cervo”. Os chifres desses animais têm um ciclo anual de queda e regeneração, crescendo cada vez mais conforme sua idade avança.

Neste ano ainda estão previstas para acontecer outras Superluas, sendo elas a Lua do Esturjão, no dia 1º de Agosto; a Lua Azul, em 30 de Agosto; e a Lua da Colheita em 29 de Setembro.

