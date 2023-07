Sogra tenta, mas é impedida pelo genro de acompanhar o casal em uma viagem

Um homem comprou uma grande briga com sua sogra depois de se recusar a levar a mãe de sua companheira em uma viagem de férias. Segundo ele, a mulher tem um comportamento “claramente manipulador”.

Sem se identificar, o homem decidiu compartilhar seu relato no Reddit, e pediu o apoio e a opinião de outras pessoas sobre sua história.

“Minha sogra é boa em manipular emocionalmente minha esposa. Ela nos critica por tudo e espera que a gente aceite da forma que ela quer. Ela reclama de não termos filhos, não morarmos na cidade natal da minha esposa, não visitarmos ela o suficiente e de nunca a incluir em nossas viagens”.

“Minha esposa tenta ser legal, mas sempre acaba se sentindo diminuída depois de algum telefone com a mãe. Recentemente, isso voltou a acontecer, e bem no da das mães quando ela ligou para parabenizar sua mãe”.

Ele ficou em uma saia justa

Seguindo com seu relato, o homem conta que escutou parte do telefonema entre as duas, e que um momento em questão chamou sua atenção. Acontece que a sogra fez algum pedido para a filha que precisava de sua autorização.

“Quando perguntei a minha esposa, ela disse que sua mãe quer ir conosco para o Havaí durante as férias de julho. Na mesma hora eu disse que não, principalmente porque seriam férias estressantes e não relaxantes como planejamos”.

Leia também: Ele apareceu no casamento da irmã com um item que destruiu a comemoração

“Parecia que a Terceira Guerra Mundial tinha estourado no telefone. Minha sogra começou a gritar algumas coisas e a dizer que devemos ser legais com ela no Dia das Mães. Basicamente, usou novamente sua técnica de manipulação”.

Irritado com a situação, o homem explicou para a esposa que prefere ser ele a dizer não para a mãe dela do que vê-la nessa situação, mas ainda assim afirmou se sentir mal com o cenário geral das coisas.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado em se colocar contra as atitudes da sogra.

“Sua sogra estava se aproveitando de uma data comemorativa para se enfiar nas férias de vocês dois. Em algumas ocasiões é necessário se passar por ‘ruim’”, comentou uma pessoa.

“Vocês não tem a obrigação de levar sua sogra para tirar férias”, finalizou outra.