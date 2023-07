Pai ‘explode’ com mulher na praia após ela ter se negado a emprestar protetor solar ao filho: ‘Em casa ele me contou’ (Reprodução/Pixabay - Quangpraha)

Um homem contou ter ‘explodido’ com a mãe de um amigo de seu filho, após ela ter se recusado a emprestar o protetor solar à criança na praia. O relato foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/ItsTooHotOutside2.

“Meu filho estava na casa de um amigo ontem com outras crianças. Os pais me mandaram uma mensagem dizendo que todos estavam indo à praia, e eu estava ok com isso. Quando peguei meu filho, tudo parecia bem, mas em casa ele me contou algo que aconteceu”, iniciou o relato na plataforma.

“Ele disse que quando estavam na praia, pediu protetor solar (eu não levei porque não sabia que iriam) e a mãe do amigo falou que ele estava bem e não precisava. Ela deu protetor solar para todas as outras crianças, mesmo uma que reclamou e disse que não queria”, continuou.

Satisfação buscada

De acordo com o pai do menino, ele ficou chateado e ligou para a mãe de seu amigo, a fim de confrontá-la. Ao ser questionada, a mulher disse que o menino não poderia sofrer queimaduras (haja vista o tom de sua pele), então não precisaria do protetor solar.

“Eu disse a ela que ela era uma idiota, e qualquer um pode ter câncer de pele. Ela ficou na defensiva e falou que eu deveria ter enviado um para ele. A praia era um plano de última hora, senão eu teria. Eu disse que se ela é uma cadela mesquinha e poderia ter me pedido para pagá-la mais tarde”, continuou.

O pai da criança contou aos pais das outras crianças do grupo de amigos e alguns deles procuraram a mulher para também repreendê-la.

“Outros estão dizendo que estou exagerando em relação a um mal-entendido. Minha esposa disse que eu não deveria ter saído do portão quente, porque é um momento de aprendizado. Não considero a saúde do meu filho um momento de aprendizado”, finalizou.

“Seu filho pediu protetor solar! Mesmo em sua ignorância preconceituosa e deliberada, ela deveria ter reconhecido que o indivíduo que perguntou sabe o que está pedindo. Mas não, ela tinha que saber melhor do que a pessoa que mora no corpo”, criticou um internauta, em defesa ao pai do menino.

