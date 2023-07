Noiva descobre que o fotógrafo de seu casamento tinha fotos dela nua sem seu consentimento

Uma descoberta chocante destruiu completamente as memórias de uma noiva sobre o dia de seu casamento. Segundo ela, o mesmo fotógrafo que registrou seu grande dia foi o responsável por obter fotos suas nua sem consentimento.

O relato da noiva, Michelle Pharo, foi compartilhado pelo The Sun.

Segundo Michelle, seu relacionamento com o fotógrafo David Glover sempre foi estritamente profissional. Anos atrás, quando ela iniciou sua carreira de modelo, David foi o responsável por registrar seus primeiros ensaios fotográficos.

“David sempre me deixou à vontade e sempre elogiou meu trabalho. Eu também sempre gostei das fotos que ele fez de mim e acabamos criando uma relação de amizade”.

“Quando fiquei noiva, não pensei em outra pessoa para registrar o meu casamento. Ele ficou ao nosso lado o tempo todo e fez questão de nos elogiar. Enquanto estávamos na lua de mel ele enviou as fotos e nós conseguimos enviar as imagens para todos os nossos familiares”.

Câmera escondida

No entanto, o conto de fadas de Michelle estava prestes a terminar. No ano seguinte ao seu casamento, 2019, a mulher recebeu um a mensagem de uma amiga informando que David tinha câmeras escondidas no vestiário de seu estúdio para registrar as trocas de roupa das modelos.

“Mandei uma mensagem para ela e ela me disse que tinha encontrado a câmera no camarim do estúdio em que estava fotografando com ele. Eu me convenci de que, como éramos amigos, ele não faria uma coisa dessas comigo”.

Foi em 2021, quando uma reportagem sobre o fotógrafo foi exibida na televisão local, que Michelle passou a considerar a possibilidade de ser uma das 35 vítimas de David.

“Eu entrei em contato com a polícia e eles me pediram uma foto do meu rosto. Eu envie e no mesmo dia o policial confirmou que ele tinha 40 minutos de vídeos meus trocando de roupas”.

“Sempre que olho para as fotos do meu casamento as lembranças felizes são manchadas pelo que ele fez”, finaliza a noiva.