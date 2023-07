Noiva alerta o companheiro sobre alguns comportamentos tóxicos de seus pais

Uma noiva está passando por momentos delicados envolvendo o relacionamento entre seu companheiro e os pais dele. Segundo ela, que buscou o Reddit para desabafar, os sogros são pessoas extremamente controladoras e protetoras com o filho, o que os faz ter grandes momentos de tensão.

Sem se identificar, a mulher, de 26 anos, conta que seu parceiro, de 28, e ela tiveram criações diferentes. Enquanto os pais dela eram mais relaxados a incentivaram a experenciar o mundo, os pais do homem são extremamente protetores.

“Ele nem mesmo aprendeu a andar de bicicleta porque sua mãe dizia que era algo ‘muito perigoso’”.

Segundo a jovem, eles começaram a se relacionar durante o período da pandemia, em que ela retornou para casa após passar um longo tempo viajando e trabalhando remotamente. Quando tiveram o primeiro contato, ela deixou claro que gostaria de voltar a ter uma vida como a que levava, algo que o homem concordou.

“Nós passamos a juntar dinheiro e estamos nos planejando para viajar em 2025. Meu parceiro está descobrindo que a maneira como foi criado não é normal e estou orgulhosa das descobertas dele. Ele ainda tem contato com os pais, mas nós temos nossa própria casa e eles não estão tão envolvidos. Inclusive, precisei ser firme para que eles não nos fizessem mudar para a cidade em que moram”, revela.

Os planos estão sendo ameaçados

Seguindo seu relato, a mulher conta que precisou falar abertamente com os pais de seu parceiro, e que entende que a maior preocupação deles seja a segurança do filho.

“Disse a eles que também tenho uma regra de segurança com minha mãe, ligando para ela a cada dois dias e mandando mensagens diariamente. Mas eles continuam criticando todas as minhas escolhas, seja de lugares ou até mesmo de companhias aéreas!”.

“Eles também querem que meu noivo compartilhe sua localização 24 horas por dia e ficam resgatando notícias antigas das cidades que visitaremos na Ásia. Eu tente explicar o nosso roteiro para tranquilizá-los, mas eles temem que meu noivo seja ‘sequestrado e assassinado’ assim que sair do avião”.

“Eu acabei perdendo a paciência e disse a eles para pararem de tentar controlar meu noivo ao invés de aceitar que ele tem sua própria vida. Expliquei que a violência que tanto os preocupa está até mesmo na cidade e no bairro deles. Eles ficaram chocados e eu apenas fui embora. Meu noivo agora pede que eu me desculpe com eles, mas não acho que agi errado. Ele ainda não está falando comigo, então eu errei”?

Para os usuários do Reddit, as reações foram diversas.

“Não errou. Apenas falou algo que seu parceiro já percebeu e que os pais dele precisavam ouvir”, comentou uma pessoa.

“Todos erraram. Os pais deles no excesso de proteção, ele em não se posicionar e você por se meter em algo que é entre ele e os pais”, comentou outra.

“Você errou. Seu marido é quem deveria se posicionar quanto a isso, ele é quem precisa determinar limites”, finalizou outra.